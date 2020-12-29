Лучшие новости американского шоу-бизнеса

Каждый день в мире американского шоу-бизнеса происходит много интересных событий. И последние сутки не стали исключением. Например, актриса Эмма Робертс родила своего первенца. Также легендарные Сильвестр Сталлоне и Галь Гадот, известная по роли в фильме Чудо-женщина, купили себе новые владения.
Актер Ченнинг Татум сыграет с Сандрой Буллок в новом фильме производства Paramount Pictures. Также рэпер Lil Pump попал в скандал с авиакомпанией, потому что не хотел надевать маску в самолете. Факты ICTV подготовили подборку самых интересных новостей шоу-бизнеса Голливуда за 29 декабря.
Эмма Робертс родила мальчика
Известная американская актриса Эмма Робертс родила здорового мальчика в Лос-Анджелесе. Она и отец мальчика, ее парень актер Гаррет Хедлунд, назвали ребенка Родосом.
Малыш весит около 4 кг, новорожденный и мама чувствуют себя прекрасно после родов.
Это первенец как у актрисы Эммы Робертс, так и у Гарретта Хедлунда. Пара начала общаться вскоре после того, как Эмма разорвала помолвку с Эваном Питерсом весной 2019 года.
Сначала они держали свои отношения в секрете. Однако позже стало известно о беременности Эммы, которую она подтвердила в августе.
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Ченнинг Татум с Сандрой Буллок сыграют в Затерянном городе Д
Популярный американский актер и модель Ченнинг Татум сыграет вместе с актрисой Сандрой Буллок в фильме Paramount Pictures Затерянный город Д. Буллок продюсирует проект через свою компанию Fortis Films, вместе с Лизой Часин и ее 3dot Productions.
В картине Буллок играет затворническую романтическую писательницу. Ее героиня уверена, что нет ничего хуже, чем застрять в туре с моделью с обложки — Татумом. Однако жизнь им вскоре доказала, что может быть намного более странной и романтичной, чем любое из художественных произведений в мягкой обложке.
Ченнинг Татум также собирается сыграть главную роль в современном триллере, продюсерами которого являются Фил Лорд и Крис Миллер. В мае 2021 года Татум издаст свою первую детскую книгу, посвященную дочери, под названием Единственная и неповторимая Спаркелла.
Сильвестр Сталлоне купил поместье во Флориде за $35 млн
- Расположение: Палм-Бич, Флорида.
- Цена: $35,4 млн
- Площадь: 1320 м², в котором из них 7 спален и 12 ванных комнат.
Кинозвезда Сильвестр Сталлоне купил поместье в городе Палм-Бич, который находится в штате Флорида. Огражденный комплекс в стиле Бермудских островов построили в 2014 году и занимает площадь более 6 070 м².
Помимо главного дома, в поместье есть два гостевых дома, один из которых — отдельно стоящий прибрежный павильон. Также есть беседка на открытом воздухе с видом на бассейн в форме замочной скважины, окруженная пальмами. Отдельный спа-салон расположен всего в метре от песчаной воды.
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Галь Гадот купила пентхаус на берегу океана в Малибу
- Расположение: Малибу, Калифорния.
- Цена: $5 млн
- Площадь: 185 м², 2 спальни, 3 ванные комнаты.
Известная израильская актриса Галь Гадот в разгар зимы купила пляжный пентхаус за $5 млн на берегу океана в Малибу. Он является частью блочного закрытого комплекса, расположенного в одном из лучших районов Малибу.
Квартира площадью почти 185 м² является частной и находится вне поля зрения посетителей пляжа. В квартире ремонт с декором нейтральных цветов: полы из твердых пород пшеницы и белые стены, а также окно на крыше, которое освещает владение естественным светом.
В гостиной есть большой камин и стеклянная стена от пола до потолка, которая переходит в большой балкон с потрясающим видом на океан.
Рэперу Lil Pump запретили летать за отказ носить маску во время полета
Популярному реперу с Маями Lil Pump запретили летать американской авиакомпанией после того, как он отказался носить маску во время полета. 20-летний рэпер летел рейсом JetBlue из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес, когда стал оскорблять членов экипажа и снял маску.
Авиакомпания JetBlue якобы позвонила в аэропорт Лос-Анджелеса и вызвала полицию, но Lil Pump не арестовали, когда самолет приземлился.
Организация утверждает, что Lil Pump отказался соблюдать политику JetBlue в отношении масок, а позже сообщила, что он чихал и кашлял в одеяло без маски. Позже рэпер сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, что надел маску, но когда самолет приземлился, он раскритиковал авиакомпанию.
— Весь 2020 год я не ношу маски. Я не должен носить чертову маску, — добавил американский рэпер.
Политика JetBlue требует, чтобы все пассажиры в возрасте от двух лет и старше на протяжении всего полета носили защитные маски.Читайте: Леди Гага снялась топлес в рекламе собственного бренда Disney+ представил новые анонсы сериалов Marvel и объявил дату выхода Локи 62-летняя Мадонна сделала первую татуировку
В Калифорнии продали ранчо Майкла Джексона за $22 млн
Легендарное Neverland Ranch короля поп-музыки Майкла Джексона продали почти за $22 млн миллиардеру Рону Берклу.
Это имущество в Лос-Оливосе (штате Калифорния) было домом поп-звезды с 1987 года до его смерти в 2009 году. Он умер в другом доме в Holmby Hills в Лос-Анджелесе.
Из двух владений Джексона более известен Neverland Ranch. В 1990-х годах прокуратура округа Санта-Барбара обыскала Neverland, поскольку подозревала Майкла Джексона в педофилии. Его оправдали по этому делу.
В свое время Джексон установил цветочные часы у ворот поместья с надписью Neverland. После его смерти недвижимости переименовали в Sycamore Valley Ranch.
Фото: Depositphotos, Эмма Робертс, Lil Pump