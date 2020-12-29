Лучшие новости американского шоу-бизнеса

Каждый день в мире американского шоу-бизнеса происходит много интересных событий. И последние сутки не стали исключением. Например, актриса Эмма Робертс родила своего первенца. Также легендарные Сильвестр Сталлоне и Галь Гадот, известная по роли в фильме Чудо-женщина, купили себе новые владения.

Актер Ченнинг Татум сыграет с Сандрой Буллок в новом фильме производства Paramount Pictures. Также рэпер Lil Pump попал в скандал с авиакомпанией, потому что не хотел надевать маску в самолете. Факты ICTV подготовили подборку самых интересных новостей шоу-бизнеса Голливуда за 29 декабря.

Эмма Робертс родила мальчика

Известная американская актриса Эмма Робертс родила здорового мальчика в Лос-Анджелесе. Она и отец мальчика, ее парень актер Гаррет Хедлунд, назвали ребенка Родосом.

Малыш весит около 4 кг, новорожденный и мама чувствуют себя прекрасно после родов.

Это первенец как у актрисы Эммы Робертс, так и у Гарретта Хедлунда. Пара начала общаться вскоре после того, как Эмма разорвала помолвку с Эваном Питерсом весной 2019 года.

Сначала они держали свои отношения в секрете. Однако позже стало известно о беременности Эммы, которую она подтвердила в августе.











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Ченнинг Татум с Сандрой Буллок сыграют в Затерянном городе Д

Популярный американский актер и модель Ченнинг Татум сыграет вместе с актрисой Сандрой Буллок в фильме Paramount Pictures Затерянный город Д. Буллок продюсирует проект через свою компанию Fortis Films, вместе с Лизой Часин и ее 3dot Productions.

В картине Буллок играет затворническую романтическую писательницу. Ее героиня уверена, что нет ничего хуже, чем застрять в туре с моделью с обложки — Татумом. Однако жизнь им вскоре доказала, что может быть намного более странной и романтичной, чем любое из художественных произведений в мягкой обложке.

Ченнинг Татум также собирается сыграть главную роль в современном триллере, продюсерами которого являются Фил Лорд и Крис Миллер. В мае 2021 года Татум издаст свою первую детскую книгу, посвященную дочери, под названием Единственная и неповторимая Спаркелла.

Сильвестр Сталлоне купил поместье во Флориде за $35 млн

Расположение: Палм-Бич, Флорида.

Цена: $35,4 млн

Площадь: 1320 м², в котором из них 7 спален и 12 ванных комнат.

Кинозвезда Сильвестр Сталлоне купил поместье в городе Палм-Бич, который находится в штате Флорида. Огражденный комплекс в стиле Бермудских островов построили в 2014 году и занимает площадь более 6 070 м².

Помимо главного дома, в поместье есть два гостевых дома, один из которых — отдельно стоящий прибрежный павильон. Также есть беседка на открытом воздухе с видом на бассейн в форме замочной скважины, окруженная пальмами. Отдельный спа-салон расположен всего в метре от песчаной воды.

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Галь Гадот купила пентхаус на берегу океана в Малибу

Расположение: Малибу, Калифорния.

Цена: $5 млн

Площадь: 185 м², 2 спальни, 3 ванные комнаты.

Известная израильская актриса Галь Гадот в разгар зимы купила пляжный пентхаус за $5 млн на берегу океана в Малибу. Он является частью блочного закрытого комплекса, расположенного в одном из лучших районов Малибу.

Квартира площадью почти 185 м² является частной и находится вне поля зрения посетителей пляжа. В квартире ремонт с декором нейтральных цветов: полы из твердых пород пшеницы и белые стены, а также окно на крыше, которое освещает владение естественным светом.

В гостиной есть большой камин и стеклянная стена от пола до потолка, которая переходит в большой балкон с потрясающим видом на океан.

Рэперу Lil Pump запретили летать за отказ носить маску во время полета

Популярному реперу с Маями Lil Pump запретили летать американской авиакомпанией после того, как он отказался носить маску во время полета. 20-летний рэпер летел рейсом JetBlue из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес, когда стал оскорблять членов экипажа и снял маску.

Авиакомпания JetBlue якобы позвонила в аэропорт Лос-Анджелеса и вызвала полицию, но Lil Pump не арестовали, когда самолет приземлился.

Организация утверждает, что Lil Pump отказался соблюдать политику JetBlue в отношении масок, а позже сообщила, что он чихал и кашлял в одеяло без маски. Позже рэпер сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, что надел маску, но когда самолет приземлился, он раскритиковал авиакомпанию.

— Весь 2020 год я не ношу маски. Я не должен носить чертову маску, — добавил американский рэпер.

Политика JetBlue требует, чтобы все пассажиры в возрасте от двух лет и старше на протяжении всего полета носили защитные маски.

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