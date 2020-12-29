29 декабря в возрасте 98 лет скончался известный французский модельер, кутюрье Пьер Карден.

Родился Пьер Карден в Италии, однако в раннем детстве вместе с родителями переехал во Францию. После учебы он начал сотрудничать с модельерами Жанной Пакен и Эльзой Скиапарелли. Впоследствии возглавил французский дом моды Кристиан Диор (Christian Dior). Набравшись опыта, в возрасте 28 лет он открыл собственный модный дом под названием Пьер Карден.

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Модельер вошел в историю как создатель новой, молодежной моды эпохи сексуальной революции. Факты ICTV собрали для вас подборку самых ярких образов и изобретений Пьера Кардена.

Женская мода

Именно Карден предложил молодым женщинам носить короткие трапециевидные сарафаны, леггинсы, высокие лаковые сапоги-чулки на платформе сочетать с мини и водолазкой. В своем творчестве художник придерживался геометрического стиля, его одежде присущ свободный крой с четкими деталями и большими пуговицами.

Мужская мода

В 1960 году Пьер Карден создал первую коллекцию мужской одежды. Ранее подобной одежды еще никто не шил.

Когда модельер показал первую мужскую коллекцию, ливерпульская четверка Beatles сразу же оценила удлиненные пиджаки без воротника и зауженные брюки “дудочки” на пуговицах.

Колготки

В одной из своих коллекций Карден одел моделей в черные колготки. Это вызвало невиданный резонанс, ведь в приличном обществе считалось, что их можно надевать только после семи вечера. Однако эксперимент удался и черные колготки стали привычным и практическим дополнением повседневного образа.

Космическая коллекция

Его известная коллекция под названием Space (в переводе с англ. — Космос) вошла в учебники по истории моды и оказала огромное влияние на моду десятилетия.

В Space были представлены мини-сарафаны, похожие на скафандры, колготки в разноцветную полоску, юбки с бантами, напоминающие двигатель самолета, водолазки в полоску и легендарные сапоги-чулки.

Популярные тренды на зиму от Андре Тана

Известный модельер и дизайнер одежды Андре Тан рассказал о популярных трендах зимой.

На замену обтягивающему и приталенному тренду спешит модный оверсайз и блузы с объемными рукавами. Также популярными становятся мужские галстуки на женщинах и натуральные ткани.

Андре Тан считает, что самым популярным трендом на зиму будет одежда оверсайз.