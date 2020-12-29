Шоу Холостячка — как сложились отношения Мишиной и Эллерта после проекта

Финал романтического реалити Холостячка на СТБ приковал к экранам более 4,5 млн украинских зрителей. 18 декабря страна узнала, что избранником главной героини Ксении Мишиной стал Александр Эллерт.

А уже 25 декабря в выпуске Холостячка. Жизнь после проекта пара призналась, что счастлива вместе и даже успела съехаться.

Как развивались отношения после проекта и сложно ли было их скрывать, Мишина и Эллерт рассказали в эксклюзивном интервью.

Феномен Холостячки

Необычайная популярность и позитивное восприятие проекта объясняются тем, что он показывал настоящую жизнь.

— Я изначально знала, что в проекте со мной произойдет настоящая жизнь, и я буду принимать все проблемы на моем пути. Я действительно влюбилась. Когда в глазах любовь, на это хочется смотреть.

Ксения рассказала, что еще на первом свидании с Сашей поняла, что их история закрутится надолго.

— Я не видела смысла идти туда ради пиара. Я верила, что в проекте у меня сложатся отношения.

Холостячка — это первый проект подобного формата в Украине, когда женщина выбирает мужчину. Реалити также поднимает много социальных проблем, которые живут в нашем обществе.

Жизнь после проекта и отношения с детьми

Съемки проекта Холостячка закончились 23 сентября, и с тех пор пара чуть ли не сразу начала жить вместе.

За три месяца особых ссор не было, скорее просто мелкие придирки, рассказывает Ксения.

За несколько недель до финала в эфире СТБ на пару начала выливаться волна хейта, мол, Ксения делает неправильный выбор, а Саша себя не так ведет.

Однако после выпуска Холостячка. Жизнь после проекта, когда страна поняла, что пара счастлива вместе, пользователи начали писать комментарии поддержки и восхищения, а некоторые даже извинялись за предыдущие гневные комментарии.

Многих волнует вопрос, как сложились отношения у Саши с сыном Ксении Платоном, ведь на проекте ребята смогли найти общий язык.

— Мы вместе живем, у них замечательные мужские отношения, даже убирают вместе дома, — рассказала холостячка.

После проекта пара поддерживает общение с Андреем Рыбаком, Евгением Ковтуненко и Андреем Шатырко.

Наблюдательные зрители

Пара рассказала, что сразу после съемки финала они просто забыли об осторожности. Поэтому фанатам было не сложно догадаться, что к чему.

— Мы пошли с Платоном (сыном Ксении, — Ред.) в супермаркет — в масках и капюшонах. И буквально через полчаса меня уже отмечают в сториз со словами, как мне “идет сын”.

Люди сопоставляли несопоставимое, находили фотографии и сториз в соцсетях Ксении и сравнивали со сториз Саши. Отсюда узнали и об одинаковом диване, и о красных ремнях безопасности в машине.

Планы на Новый год и свадьбу

Отгулять свадьбу пара пока не планирует, однако обещает сообщить дату сразу, как сама определится.

— Касательно свадьбы у нас одинаковые желания. Мы хотим классную вечеринку устроить для ближайшего окружения. А после — куда-то полететь, — рассказала Мишина.

Новый год пара планирует встречать в кругу друзей в Буковеле. Однако празднование продлится всего несколько дней, ведь у Ксении начинается активный съемочный процесс.

Саша планирует провести активный зимний отдых, а вот Мишиной больше нравятся расслабляющие процедуры.

Финал реалити-шоу Холостячка

18 декабря в эфире СТБ состоялся финал романтического проекта, в ходе которого первая украинская холостячка Ксения Мишина отправилась на последние свидание с Алексеем Тригубенко и Александром Эллертом.

Кроме того, во время последней недели на проекте Ксения познакомила участников со своим отцом Александром.

Финальная церемония в реалити прошла очень трогательно для всех, не обошлось и без слез.