Шоу Холостячка — как сложились отношения Мишиной и Эллерта после проекта

Финал романтического реалити Холостячка на СТБ приковал к экранам более 4,5 млн украинских зрителей. 18 декабря страна узнала, что избранником главной героини Ксении Мишиной стал Александр Эллерт.
А уже 25 декабря в выпуске Холостячка. Жизнь после проекта пара призналась, что счастлива вместе и даже успела съехаться.
Как развивались отношения после проекта и сложно ли было их скрывать, Мишина и Эллерт рассказали в эксклюзивном интервью.
Феномен Холостячки
Необычайная популярность и позитивное восприятие проекта объясняются тем, что он показывал настоящую жизнь.
— Я изначально знала, что в проекте со мной произойдет настоящая жизнь, и я буду принимать все проблемы на моем пути. Я действительно влюбилась. Когда в глазах любовь, на это хочется смотреть.
Ксения рассказала, что еще на первом свидании с Сашей поняла, что их история закрутится надолго.
— Я не видела смысла идти туда ради пиара. Я верила, что в проекте у меня сложатся отношения.
Холостячка — это первый проект подобного формата в Украине, когда женщина выбирает мужчину. Реалити также поднимает много социальных проблем, которые живут в нашем обществе.
Жизнь после проекта и отношения с детьми
Съемки проекта Холостячка закончились 23 сентября, и с тех пор пара чуть ли не сразу начала жить вместе.
За три месяца особых ссор не было, скорее просто мелкие придирки, рассказывает Ксения.
За несколько недель до финала в эфире СТБ на пару начала выливаться волна хейта, мол, Ксения делает неправильный выбор, а Саша себя не так ведет.
Однако после выпуска Холостячка. Жизнь после проекта, когда страна поняла, что пара счастлива вместе, пользователи начали писать комментарии поддержки и восхищения, а некоторые даже извинялись за предыдущие гневные комментарии.
Многих волнует вопрос, как сложились отношения у Саши с сыном Ксении Платоном, ведь на проекте ребята смогли найти общий язык.
— Мы вместе живем, у них замечательные мужские отношения, даже убирают вместе дома, — рассказала холостячка.
После проекта пара поддерживает общение с Андреем Рыбаком, Евгением Ковтуненко и Андреем Шатырко.Читайте: Главное - любить: Мишина и Эллерт о быте и отношениях после Холостячки Мишина стала Сашиной! Эксклюзивное интервью Эллерта после финала Холостячки О своих решениях не жалею: Ксения Мишина об участии в Холостячке
Наблюдательные зрители
Пара рассказала, что сразу после съемки финала они просто забыли об осторожности. Поэтому фанатам было не сложно догадаться, что к чему.
— Мы пошли с Платоном (сыном Ксении, — Ред.) в супермаркет — в масках и капюшонах. И буквально через полчаса меня уже отмечают в сториз со словами, как мне “идет сын”.
Люди сопоставляли несопоставимое, находили фотографии и сториз в соцсетях Ксении и сравнивали со сториз Саши. Отсюда узнали и об одинаковом диване, и о красных ремнях безопасности в машине.
Планы на Новый год и свадьбу
Отгулять свадьбу пара пока не планирует, однако обещает сообщить дату сразу, как сама определится.
— Касательно свадьбы у нас одинаковые желания. Мы хотим классную вечеринку устроить для ближайшего окружения. А после — куда-то полететь, — рассказала Мишина.
Новый год пара планирует встречать в кругу друзей в Буковеле. Однако празднование продлится всего несколько дней, ведь у Ксении начинается активный съемочный процесс.
Саша планирует провести активный зимний отдых, а вот Мишиной больше нравятся расслабляющие процедуры.
Финал реалити-шоу Холостячка
18 декабря в эфире СТБ состоялся финал романтического проекта, в ходе которого первая украинская холостячка Ксения Мишина отправилась на последние свидание с Алексеем Тригубенко и Александром Эллертом.
Кроме того, во время последней недели на проекте Ксения познакомила участников со своим отцом Александром.
Финальная церемония в реалити прошла очень трогательно для всех, не обошлось и без слез.