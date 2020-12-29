Французский модельер, кутюрье и бизнесмен Пьер Карден умер 29 декабря в возрасте 98 лет. Причина смерти пока не известна.

Факты IСTV подготовили биографию известного создателя моды.

Имя дизайнера — Пьетро Кардино. Он родился 2 июля 1922 года в Италии. В 1924 году он вместе с родителями переехал во Францию.

В молодости Пьер сделал первый шаг к исполнению мечты: устроился подрабатывать помощником портного. Через три года он переехал в город Виши, где устроился полноправным портным в магазин мужской одежды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pierre Cardin (@pierrecardinofficiel)

В 23 года Пьер отправился в Париж, где через два года он стал модельером дома Кристиан Диор. Коллекции Пьера Кардена вызвали массу пересудов и сплетен, однако куда больше они вызывали восхищение.

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А в 1950 году он основал собственный дом моды и стал первым кутюрье, который начал продавать платья и духи по низким ценам. Через восемь лет он выпустил первую коллекцию в стиле унисекс и его стали называть авангардистом в стиле моды.

В 1970 году Карден создал дизайн для NASA, и он стал единственным человеком, который смог примерить скафандр Нила Армстронга. Также он был автором костюмов для балерины Майи Плисецкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pierre Cardin (@pierrecardinofficiel)

Семьей для Пьера Кардена стал его партнер по бизнесу и жизни Андре Оливер. Вместе они прожили более 40 лет. Оливер скончался в 1993 году в Париже от СПИДа.

У Кардена множество почетных грамот, наград и медалей за заслуги и достижения в области моды, так и за общественную деятельность.

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Фото: pierrecardinofficiel