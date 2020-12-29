В современном ритме жизни все больше людей подвергаются стрессу и паническим атакам. Звезды шоу-бизнеса — не исключение.

Известная украинская певица Злата Огневич на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала о том, что часто страдает от панических атак.

— Возможно, вы замечали за собой, что приступ тревоги может прийти к вам неожиданно? Спокойный день, много различных дел, и резко наступает паника. Вы не понимаете, что происходит и боитесь, что это повторится вновь, а страх — еще больше провоцирует приступ. То, что вы чувствуете, называется паническая атака, — пишет в посте певица.

Врачи выяснили, что часто развитию заболевания способствуют серьезные потрясения, которые случались ранее или чрезмерная нагрузка, например: стресс, болезнь, чрезмерные спортивные нагрузки.

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Злата поделилась, что в ее случае такие атаки встречаются из-за стресса и чрезмерной нагрузки и в идеале нужно обратиться к психотерапевту или попробовать помочь себе самому.

— Я не спеша набираю воздух, в течении нескольких секунд, задерживаю его и медленно выпускаю. Повторяю, пока не отпустит. А ещё говорю себе разные приятные слова, похвалу и что все хорошо. Мне очень помогает данная практика, — пишет певица.

Также звезда отмечает, что в современном мире на людях столько ответственности, нагрузки, постоянных потрясений, что очень важно заниматься различными практиками, саморазвитием и культивировать в себе гармоничное состояние и максимально спокойное отношение ко всему.

Борьба с паническими атаками во время пандемии

Медики, люди, которые уже переболели коронавирусом, да и неравнодушные украинцы сталкиваются с паническим страхом заболеть. Специалисты обращают внимание на плохое влияние стрессов на наш иммунитет. Поэтому, чтобы избежать нервозности стоит попробовать дыхательные упражнения, йогу, спорт и просмотр фильмов.