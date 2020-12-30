Известный украинский музыкант, лидер группы Вопли Видоплясова (ВВ) Олег Скрипка вместе с Национальным академическим оркестром народных инструментов Украины (НАОНИ) готовятся к рождественским концертам, которые состоятся 6 и 7 января в Октябрьском дворце.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Олег рассказал об выступлениях оркестра НАОНИ и рождественских традициях, а также поздравил украинцев с наступающими праздниками.

— Олег, сколько лет вы уже выступаете с НАОНИ?

— Даже не знаю сколько лет, надо статистику вести. Мы не виделись с ними почти год и сейчас я чувствую, что вернулся в семью, то есть в оркестр. Так приятно всех видеть. Мы уже очень много концертов сыграли вместе. И рождественских, и в гастроли по Украине часто ездили, еще бы очень хотелось поехать вместе за границу.

— Как ощущается для музыканта такой огромный оркестр? Ведь в НАОНИ 60 человек, в сравнении с вашей маленькой группой, есть разница?

— Очень важно, насколько сыграны музыканты. Иногда бывают моменты импровизации и если оркестр сыгран, то все складывается вместе. Оркестру НАОНИ уже 50 лет и они, действительно, как единое целое.

— С каким репертуаром будете выступать на Святой вечер и Рождество?

— Когда-то мы еще с ВВ начали добавлять в репертуар народные песни в рок-обработке. И уже наши версии являются народными. У меня сейчас такой период, что я хочу выискивать песни, которые не очень распространены среди людей. В программе есть хорошо всем известные колядки Добрий вечір, пане господарю, Щедрик. Но есть еще несколько колядок, которые неизвестны и заслуживают внимания, например песня Опять зима из репертуара ВВ. — Кто писал аранжировки для оркестра? — В оркестре есть несколько аранжировщиков. И они вместе сделали аранжировки на базе моего репертуара, в том числе сам дирижер Олег Кунтого. Читайте: Женщины, политика и ритуалы перед выступлением — Олег Скрипка поделился личным — Бывали такие моменты, когда вы не соглашались с аранжировкой и что-то меняли? — Такие моменты есть всегда. Одно дело, когда аранжировка прописана в нотах, но когда начинают играть все инструменты — всегда возникают дополнения и у меня, и у дирижера, и у музыкантов. Только что была репетиция, посвященная именно таким нюансам. Мы, как профессионалы, уже чувствуем и знаем, как оно должно быть. — Вы выйдете на сцену 6 января, когда у всех будет святой ужин дома. Как вы к этому относитесь? Когда у вас будет святой ужин? — У меня святой ужин состоится до концерта. Праздничный ужин проводится, когда солнышко садится, а звезда сияет. Это примерно в пять часов вечера и мне это нравится, ведь я ужинаю не поздно, у меня такой режим.

— Для вас концерты в такие праздничные дни — это дополнительный повод отметить праздник или это все-таки работа? Как вы к этому относитесь?

— Безусловно, это работа. Но дело в том, что для меня работа — это праздник и я ее очень люблю. Есть такой стандарт, что на работе мы грустим, а на празднике — радуемся. Но это неправильно, ведь и на работе мы должны радоваться.

Вообще человек должен жить в радости. Именно об этом и тема Рождества, кстати. Колядки — это не просто пение, это определенный месседж. Рождественский концерт создан для того, чтобы пообщаться с публикой, поговорить о важных и вечных темах. В начале моей карьеры были только новогодние концерты, но сейчас я и моя команда фестиваль Країна Мрій занимаемся пропагандой наших украинских традиций и таких праздников, как Рождество, Маланка, Крещение.

— Что бы вы пожелали украинцам в Новом 2021 году?

— Друзья, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю здоровья, счастья, покоя в сердце и света. И у нас, и у вас все будет хорошо.

Лучшие колядки на Рождество

Весь мир с замиранием сердца и трепетом в душе ждет радостный зимний праздник —Рождества Христова. Этот день наполнен чудом и сказкой, которая не оставляет в стороне никого.

Факты ICTV подобрали лучшие колядки на Рождество — один из главных символов праздника.

Праздник знаменуется тем, что Дева Мария во Вифлееме родила Иисуса Христа. С тех пор рождения Сына Божьего прославляют праздничным пением — колядками, которые относятся к основным традициям этого светлого дня.

Фото: Олег Скрипка