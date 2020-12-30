Поздравления с Новым годом 2021 от звезд Нового канала

Накануне Нового года звезды Нового канала поздравили читателей сайта Факты ICTV с наступающими праздниками.

С теплыми пожеланиями к украинцам обратились ведущий Improv Live Show Александр Педан, участник этой же программы Константин Трембовецкий и директор школы Леди из реалити-шоу Від пацанки до панянки Татьяна Мокриди.

Александр Педан считает, что 2020 год стал открытием для украинцев. Он надеется, что в следующем году люди продолжат учиться радоваться мелочам, которые часто кажутся несущественными. Например, возможности сходить выпить кофе с друзьями, прогулкам в парке вместе с детьми и путешествиям по Украине.

— Однако не забывайте мечтать масштабно. Как говорил Григорий Сковорода: “Берите вершину и получите середину”, — отметил ведущий.

Директор школы леди всегда пишет сама себе рождественские желание вместе со своей семьей, а затем перечитывает и проверяет, какие все-таки получилось осуществить. Для Татьяны Мокриди 2020 был годом, в котором главным было одно: чтобы все были живы и здоровы. Этот год дал возможность осознать, что такое настоящие ценности. Ведущая отмечает, что счастье в простых вещах: это семья, здоровье, свобода и труд.

— Счастье — жить и свободно дышать! Пусть Новый год откроет новые возможности и принесет всем веру в свои силы. Научитесь ценить каждый свой день, потому что он никогда не повторится. Берегите себя, своих близких и мир вокруг — поздравила украинцев с праздниками Татьяна Мокриди.

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Также с наступающими праздниками зрителей канала поздравил участник Improv Live Show Константин Трембовецкий. Он желает всем стойкости, особенно если вдруг 2021 год окажется сложнее предыдущего. Однако Константин сам надеется, что новый 2021 год станет началом чего-то масштабного.

— Желаю всем в Новом году найти гармонию в работе, семье, отношениях и творчестве, — отмечает Константин Трембовецкий.

Желания украинцев на Новый год

Накануне праздников украинцы рассказали о главных желаниях на Новый год 2021, что стало темой опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

Среди них были — здоровье, мир и вакцина от коронавируса.

Подробнее о желаниях украинцев на Новый год 2021 читайте на Фактах ICTV.