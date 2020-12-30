Подборка побед в украинском шоу-бизнесе за 2020 год

Несмотря на карантинные ограничения, 2020 год был насыщен различными событиями в сфере шоу-бизнеса. Громкие свадьбы, успешные премьеры и новые проекты — Факты ICTV собрали для вас подборку побед украинского шоу-бизнеса за 2020 год.

Открытия в музыке

Nino Basilaya

Nino Basilaya — это новая артистка музыкальной корпорации MONATIK. Нино участвовала в популярном музыкальном проекте Голос Дети в команде Дмитрия Монатика, однако покинула шоу в шаге от победы.

Словно цветы — первая композиция творческого пути Nino Basilaya, которая войдет в ее сольный альбом. Инди-поп артистка сочетает в себе потрясающие вокальные данные, уникальный тембр голоса, чувство стиля и свежее, новое прочтение музыки.

Сольный проект Dorofeeva

После распада группы Время и Стекло Надя Дорофеева начала сольную карьеру.

Gorit — первая песня сольного проекта DOROFEEVA. Певица представила клип 19 ноября, а уже через три дня стала первой украинской исполнительницей, которая возглавила музыкальный чарт Top 100 Apple Music Chart и заняла первое место с песней Gorit.

Мюзикл Ритм

Украинский певец Monatik выпустил 40-минутный мюзикл под названием Ритм.

В мюзикле приняли участие многие украинские исполнители, в частности группы Время и Стекло и The Hardkiss, исполнители Вера Брежнева, Alyona Alyona, TAYANNA, Michelle Andrade, DANTES и прочие. Всего в видео задействовано 13 артистов. Режиссером видеоработы стала Таня Муиньо.

Премьеры кино и сериалов

Казаки. Абсолютно лживая история

17 ноября на телеканале ICTV состоялась премьера сериала Казаки. Абсолютно лживая история. Это первый в Украине комедийный приключенческий экшен о казаках.

Хотя сам сюжет действительно вымышленный, создатели сериала пытаются правдиво показать жизнь и быт крестьян и казаков на рубеже XVI-XVII веков — на этом фоне и разворачивается сюжет фильма.

Атлантида

Фильм Атлантида украинского режиссера Валентина Васяновича стал претендентом на премию Оскар.

Мировая премьера состоялась в сентябре 2019 на 76-м Венецианском кинофестивале, где лента победила в программе Горизонты. В Украине первый показ состоялся 5 ноября 2020. Кроме победы в Венеции, фильм вошел в лонг-лист премии Европейской киноакадемии, получил четыре Гран-при, а также его приобрели в HBO Eastern Europe.

Картина рассказывает об Украине 2025 года, когда удалось победить в войне с Россией и вернуть Донбасс, однако его территории полностью непригодны для жизни.

Наследие лжи

Остросюжетный фильм совместного производства Украины и Великобритании, который получил награду Лучший триллер на фестивале в Монреале.

Главные роли в фильме Наследие лжи сыграли британский актер Скотт Эдкинс и украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич, а 90% сцен сняли в Киеве, где и происходили события фильма.

В основе сюжета бывший агент МИ6 Мартин Бакстер возвращается в мир шпионажа по просьбе о помощи украинской журналистки Саши Степаненко.

Звездные пары

Никита Добрынин и Даша Квиткова

Украинский теле- и радиоведущий Никита Добрынин был главным героем девятого сезона шоу Холостяк. В финале среди 25 девушек он выбрал Дашу Квиткову и подарил ей кольцо.

12 августа пара отпраздновала свадьбу. Это первый случай в истории шоу в Украине и третий в мире, когда пара смогла не только сохранить отношения, но и жениться после проекта.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

29 мая украинский певец Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой, которая долгое время была его концертным директором. Но объявили они о своей женитьбе только 10 июня, так как хотели провести этот день вдвоем в спокойной атмосфере. Влюбленные признались, что до помолвки имели отношения почти четыре года, но скрывали их.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

2020 год в мире украинского шоу-бизнеса завершает яркий финал проекта Холостячка.

Известная украинская актриса театра и кино Ксения Мишина нашла свою любовь на проекте Холостячка — ее избранником и победителем шоу стал юморист и ведущий Александр Эллерт.

На пост-шоу пара рассказала, что им удалось сохранить свою любовь после проекта и они счастливы вместе.

Итоги 2020 для мирового и украинского кино

2020 — это время, когда кинотеатры потеряли зрителей, киностудии — прибыль, а папарацци — яркие снимки звезд с красных дорожек. Пандемия изменила кино так, что 2020 стал годом стримингових сервисов, популярность которых выросла на 25%.