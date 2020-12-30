Главные разочарования украинского шоу-бизнеса за 2020 год

2020 год — один из самых тяжелых для украинского шоу-бизнеса. Несмотря на пандемию и карантин, не обошлось и без многочисленных потерь и громких разводов. Факты ICTV собрали для вас подборку разочарований украинского шоу-бизнеса за 2020 год.

Концерты во время карантина

Украинские артисты сразу почувствовали на себе карантинные ограничения, ведь одним из первых требований власти был запрет на массовые мероприятия, в том числе концерты и фестивали. 90% мероприятий проводились онлайн. Но не обошлось без нарушений правил.

Время и Стекло

Популярный музыкальный коллектив Время и Стекло провел концерт в рамках прощального тура в Харькове. Мероприятие состоялось во Дворце Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Концертный зал был заполнен людьми, которые не соблюдали социальной дистанции.

Оля Полякова

Концерт певицы Оли Поляковой ко Дню учителя в Харькове проводился под эгидой местных властей. По данным полиции, на нем присутствовало около 2 ооо человек. Перед выступлением Оля Полякова обратилась к зрителям, чтобы те надели маски и держались на расстоянии, но ее просьбу проигнорировали.

Ирина Билык

В Харькове 5 октября состоялся внеплановый концерт народной артистки Украины Ирины Билык. Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения санитарных норм во время мероприятия.

Бумбокс

Кроме вспышки “карантинных концертов” в Харькове, отличился и Львов. Вечером 13 ноября в одном из ночных клубов Львова проходил концерт группы Бумбокс. Организаторы не обеспечили соблюдение всех противоэпидемических мероприятий. Полиция узнала об этом из соцсетей и сразу среагировала. На месте правоохранители выяснили, что зрители не соблюдают дистанцию и некоторые из них пришли на концерт без масок.

Звездные разводы

Алина Гросу и Александр Комков

Певица Алина Гросу рассталась с бизнесменом Александром Комковым. Девушка отметила, что проблемы у пары начались сразу после свадьбы в 2019 году. Артистка полагает, что в тот месяц, когда они с Александром разъехались, он нашел другую.

Эдгар Каминский и Ольга Богатая

Эдгар Каминский, пластический хирург и бывший муж солистки группы НеАнгелы Славы, снова стал холостяком. Он расстался со своей девушкой, арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта Ольгой Богатой, с которой строил отношения около года. По ее словам, после разрыва они остались хорошими друзьями.

Андрей Хлывнюк и Анна Копылова

Лидер группы Бумбокс Хлывнюк развелся с женой после 10 лет брака. В комментарии журналистке Соломие Витвицкой Хлывнюк сказал, что никогда не нужно смешивать работу с личным, и попросил журналистов не влезать в его жизнь.

Звездные потери

30 апреля умерла солистка группы Фристайл Нина Кирсо. Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет. Еще В 2018 году в Нины Кирсо случился инсульт. К тому времени она была одна дома. Певицу без сознания нашли друзья. 2 июня 2018 ей сделали операцию, но привести звезду в себя не удалось. Кирсо до самой смерти находилась в коме.

Роман Виктюк

Директор театра, народный артист Украины и России Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. О его смерти стало известно 17 ноября. Артист умер от осложнений коронавирусной болезни, в больнице Бахрушина.

Дмитрий Стужук

Известный украинский блогер и фитнес-тренер Дмитрий Стужук умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, поскольку у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой. 16 октября 2020 его сердце не выдержало нагрузки и остановилось.