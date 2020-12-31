Мир социальных сетей позволяет многим людям следить за своими кумирами. Известные американские модели Кайли Дженнер и Эмили Ратаковски, а также популярная певица Дженнифер Лопес часто публикуют на своих страницах в Instagram интересные снимки из своей повседневной жизни.

В частности, Лопес поделилась фотографиями со съемок для новогодней вечеринки онлайн, а Ратаковски подытожила свой 2020 год. Факты ICTV подготовили подборку самых интересных публикаций знаменитостей за 31 декабря.

Кайли Дженнер показала шикарное декольте

Американская блогерша Кайли Дженнер показала свое новое фото в бассейне, на котором открыла шикарное декольте.

На снимке, который знаменитость опубликовала в Instagram, также видно упругие и подтянутые ягодицы Кайли.

На голову Дженнер надела солнцезащитные очки с бежевой оправой в тон купальнику. На заднем плане в воде также плавают два мяча, которыми, возможно, играла в бассейне Кайли.

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Дженнифер Лопес снялась в длинном голубом платье для виртуальной новогодней вечеринки

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась на площади Times Square в красивом голубом платье в стиле Золушки для виртуальной новогодней вечеринки — 1 тыс. счастливых фанатов смогут присоединиться к новогодней онлайн-встрече с суперзвездой, во время которой Лопес символически смоет 2020 год в ванной. Сама вечеринка начнется после полуночи.

Фотографии со съемок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках известная певица поверх платья надела слои серебряных цепочек, которые создали эффект роскошной принцессы из Disney.

Поскольку во время съемок было холодно, Дженнифер Лопес иногда надевала черную курточку, украшенную золотистой вышивкой, чтобы не замерзнуть. Образ она завершила черными кожаными сапогами по колено на тоненькой шпильке.

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Эмили Ратаковски поделилась воспоминаниями 2020 года

Известная топ-модель Эмили Ратаковски на своей личной странице в Instagram поделилась с подписчиками самыми яркими воспоминаниями из 2020 года. В частности, Эмили опубликовала много своих фотографий в купальнике с отдыха.

Также девушка показала незабываемое событие года — свою жизнь до и во время беременности на примере со штанами. Ранее модель с легкостью могла застегнуть молнию на черных джинсах, однако по мере роста малыша это становится все труднее. Много фотографий Эмили посвятила мужу и отцу ее ребенка Себастьяну Биру-Маккларду, а также своему домашнему любимцу — собаке Коломбо.

Самые сексуальные фото Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер

Известная американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала несколько своих горячих снимков в Instagram. Например, на одном из них девушка стоит в черном длинном платье, которое чуть прикрывает соски, но также обнажает шею, плечи и всю грудь.

В то же время Эмили Ратаковски показала свой любимый образ на Met Gala, в котором она в блестящем бежевом платье с открытым животом. Оно немного прикрывает ее красивую грудь, а на голову модель надела обруч с крыльями.

Кайли Дженнер в одном из свежих постов показала большую упругую грудь и красивую рельефную талию в светло-коричневом платье в обтяжку.