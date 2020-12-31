Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась в Instagram своей главной мечтой о выздоровлении мамы.

На днях девушка отвечала на вопросы своих подписчиков в социальной сетях, среди которых был и вопрос о том, какая же главная мечта девушки.

— Я мечтаю о том, что бы моя мамочка была здоровая и счастливая, — ответила Анна.

Дочь с большой теплотой относится к своей матери и с нетерпением ждет ее выздоровления.

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Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк, а в октябре 2019 года близкие Анастасии впервые подтвердили слухи о болезни актрисы, не уточняя конкретный диагноз.

Позже актрисе диагностировали глиобластому — одну из самых опасных форм рака.

Заворотнюк долгое время провела в клинике Memorial Sloan Kettering Cancer Center в Нью-Йорке, а осенью этого года Анастасия вернулась домой после длительного лечения в США.

Актриса шаг за шагом приближается к выздоровлению после онкологии.

Анастасия Заворотнюк вылечилась от рака

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк смогла остановить рак, с которым боролась в течение последних лет.

За это время актриса перенесла несколько операций, а СМИ успели распространить слухи о полном и неизлечимом параличе и даже смерти Заворотнюк.