Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась в Instagram своей главной мечтой о выздоровлении мамы.
На днях девушка отвечала на вопросы своих подписчиков в социальной сетях, среди которых был и вопрос о том, какая же главная мечта девушки.
— Я мечтаю о том, что бы моя мамочка была здоровая и счастливая, — ответила Анна.
Дочь с большой теплотой относится к своей матери и с нетерпением ждет ее выздоровления.
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Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк, а в октябре 2019 года близкие Анастасии впервые подтвердили слухи о болезни актрисы, не уточняя конкретный диагноз.
Позже актрисе диагностировали глиобластому — одну из самых опасных форм рака.
Заворотнюк долгое время провела в клинике Memorial Sloan Kettering Cancer Center в Нью-Йорке, а осенью этого года Анастасия вернулась домой после длительного лечения в США.
Актриса шаг за шагом приближается к выздоровлению после онкологии.
Анастасия Заворотнюк вылечилась от рака
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк смогла остановить рак, с которым боролась в течение последних лет.
За это время актриса перенесла несколько операций, а СМИ успели распространить слухи о полном и неизлечимом параличе и даже смерти Заворотнюк.