Михаил Жонин рассказал о своем герое, работе на радио и планах на Новый Год

Недавно на канале ICTV вышел новый сезон украинского сериала режиссера Александра Сальникова Пес 6. С каждым сезоном он становится все более популярным среди зрителей всех возрастов и предпочтений.

Учитывая интерес украинской аудитории к сериалу отечественного производства, Факты ICTV взяли эксклюзивное интервью у Михаила Жонина. В сериале он играет главную роль оперативника Игоря Гнездилова.

— Сейчас проходят съемки седьмого сезона. Не устаете ли вы от перевоплощения в вашего героя?

— Нет, потому что обычно между съемками берется пауза в полгода. За это время мы успеваем отдохнуть от них, а после этого уже с новыми силами начинаем работать над новой историей.

А так, съемки у нас проходят достаточно весело, поэтому я успеваю соскучиться по работе и нашей команде. За все время это впервые, когда мы сразу начали снимать новый сезон.

Я не чувствую усталости, потому что для меня это ощущается как продолжение работы над предыдущим сезоном.

— Вам импонирует ваш персонаж?

— Я считаю, что каждый актер должен любить своего персонажа, каким бы противоречивым он ни был.

Я ценю абсолютно всех героев, в которых мне посчастливилось перевоплотиться.

— Как вы будете праздновать Новый год?

— Я пока что не знаю, и вообще никогда этого не планирую.

Для меня важно встретить этот праздник с близкими людьми, а все остальное меня не интересует, — добавляет актер.

Я отношу себя к тому типу людей, которые украшают елку 30 декабря, а выбрасывают в марте. Несмотря на это, я считаю, что Новый год — тот день, когда нужно хорошо отдохнуть, а затем уже с новыми силами двигаться вперед.

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— Вы будете загадывать желание на Новый год?

— Я не загадываю желаний. Дело не в том, что я не верю в магию праздника, просто для меня в этом нет никакой необходимости. Я всегда четко вижу свою цель, которая двигает меня вперед.

— Вы суеверный человек?

— Я абсолютно точно не суеверен, но верю в мистику. Я уже не раз убеждался в том, что иногда в нашем мире происходят очень странные вещи, которым мы не можем найти никакого логического объяснения.

— Вы верите в гороскопы?

— В молодом возрасте я работал на радио и сам их прописывал. Как вы думаете, могу ли я после такого опыта верить в то, что там написано (смеется)?

— Что вы пожелаете нашим зрителям в 2021 году?

— Всем желаю крепкого здоровья и мира. Всех с Новым годом!

Интервью с Андреем Исаенко

Комедийный сериал Козаки. Абсолютно брехлива історія вышел на больших экранах 26 ноября. 12 эпизодов ленты рассказывают о казацкой эпохе и приключениях крестьянина Ивана, который решается похитить драгоценности у московского царя.

Эксклюзивное интервью с главным актером сериала Андреем Исаенко рассказывает о том, с какими трудностями он столкнулся во время съемок и как готовился к перевоплощению в своего героя.

Для работы в сериале актер изучал литературу, которая описывает эпоху казачества, научился метать ножи, драться на саблях и ездить верхом.