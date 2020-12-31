Накануне Нового года звезды украинского шоу-бизнеса поздравили украинцев с наступающими праздниками.

С теплыми пожеланиями к своим подписчикам обратились ведущий тревел-шоу Мир наизнанку Дмитрий Комаров вместе с ведущей программы Ранок у великому місті на ICTV Александрой Кучеренко, фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко и участница группы ВИА Гра Ксения Попова.

Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко опубликовали фото с отдыха, а под ним искренне поздравили украинцев с Новым годом.

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Супруги встретились после длительной разлуки, причиной которой стал плотный график Дмитрия.

Для того, чтобы встретить Новый год вместе с любимой, ведущий взял небольшую паузу в своих экспедициях.

— Дружно встречаем 2021 год и просим, чтобы он подарил нам с вами как можно больше любви. Во всех отношениях, смыслах, проявлениях и сферах жизни. Желаю, чтобы все, что происходит в нашей жизни, было с любовью, — поздравил украинцев Дмитрий Комаров.

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко пишет, что 2020 год подарил ей множество хороших моментов, каждый из которых научил ее радоваться не только большим свершениям и событиям, но и маленьким, обыденным вещам.

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В 2021 году певица пожелала всем ярких эмоций и ощущений.

— Будьте счастливыми при любых обстоятельствах, наполняйте свою жизнь яркими воспоминаниями, вдохновляйтесь и будьте источником вдохновения, творите, любите и совершайте невозможное! — отмечает певица.

С наступающими праздниками украинцев поздравила и участница группы ВИА Гра Ксения Попова. Певица отметила, что этот год для нее был сложным, но очень особенным.

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— Верьте в себя, в свою мечту и любите друг друга. С Новым годом, — поздравила подписчиков певица.

Звезды Нового канала поздравили украинцев с праздниками

Накануне Нового года звезды Нового канала поздравили читателей сайта Факты ICTV с наступающими праздниками.

С теплыми пожеланиями к украинцам обратились ведущий Improv Live Show Александр Педан, участник этой же программы Константин Трембовецкий и директор школы леди из реалити-шоу Від пацанки до панянки Татьяна Мокриди.