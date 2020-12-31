В мире каждый день происходит большое количество событий. И сфера украинского бизнеса — не исключение. Например, украинский певец Виктор Павлик отмечает юбилей.

Ксения Мишина и Александр Эллерт прекрасно проводят время вместе после окончания проекта Холостячка на канале СТБ, а Настя Каменских уже вовсю готовит праздничный стол на Новый год. Факты ICTV подготовили подборку самых интересных новостей украинского шоу-бизнеса за 31 декабря.

Певец Виктор Павлик празднует юбилей

Известный украинский певец Виктор Павлик отмечает свой День рождения. Народному артисту Украины исполнилось 55 лет.

Виктор опубликовал фотографию на своей странице в Instagram, на которой он радуется своему юбилею. На снимке также есть черные и золотистые шары. Главными на фото стали огромные праздничные шары в форме числа 55.

В комментариях к публикации поклонники поздравляют Народного артиста с Днем рождения и желают крепкого здоровья, творческого неспокойствия и бесконечного вдохновения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)

Холостячка Ксения Мишина отдыхает с Александром Эллертом в Буковеле

Главная героиня проекта Холостячка на телеканале СТБ Ксения Мишина отдыхает со своим возлюбленным Александром Эллертом в Буковеле. Об этом Ксения сообщила на своей странице в Instagram.

Пара рассказала, что они летели до Ивано-Франковска, а после этого взяли трансфер до Буковеля. Влюбленные Ксения и Александр шутят, что в этом году насыпало очень много снега и они прямо сейчас поедут кататься по траве.

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Настя Каменских поделилась, что будет готовить на праздничный новогодний стол

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась, какие блюда она планирует приготовить на свой праздничный стол на Новый год. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

Каменских отмечает, что в этот Новый год ей захотелось приготовить стандартные блюда на зимние праздники — селедку под шубой, оливье, салат с крабовыми палочками, пюре с холодцом и хреном. Также певица обязательно собирается готовить мексиканские блюда — свой любимый соус гуакамоле и кесадилью с разными начинками.

В комментариях подписчики шутят, что они купят суши, и весь их праздничный стол будет готов. Некоторые также отмечают, что помимо селедки под шубой, оливье и крабового салата еще будут готовить шашлык и картофель в горшочке.

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