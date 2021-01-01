Известный американский рэпер MF Doom умер при невыясненных обстоятельствах. Ему было 49 лет.

Печальной вестью в новогоднюю ночь поделилась жена . Она отметила, что MF Doom умер еще 31 октября, однако это не разглашалась.

Причин и обстановки смерти рэпера женщина не раскрыла. Зато сотни благодарных поклонников оставляют памятные комментарии под публикациями MF Doom в Instagram.

— Покойся с миром, уважаем тебя, не верится, что это правда, спасибо за творчество — похожи комментарии появляются под фото рэпера.

Кем был MF Doom

Имя американского рэпера — Дэниел Думилей. Он родился в Великобритании.

Карьера музыканта началась в конце 1980-х годов, когда он присоединился к хип-хоп трио KMD.

После распада трио и незначительной паузы MF Doom вернулся на сцену в 1997 году, но выступал анонимно.

Именно тогда ему в голову пришла изменение образа: имитируя стиль воров вселенной Marvel, MF Doom начал выступать исключительно в масках, которые почти полностью прятали его лицо, однако не мешали выступать.

Фото: mfdoom