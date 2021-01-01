Известный американский рэпер MF Doom умер при невыясненных обстоятельствах. Ему было 49 лет.
Печальной вестью в новогоднюю ночь поделилась жена . Она отметила, что MF Doom умер еще 31 октября, однако это не разглашалась.
Причин и обстановки смерти рэпера женщина не раскрыла. Зато сотни благодарных поклонников оставляют памятные комментарии под публикациями MF Doom в Instagram.
— Покойся с миром, уважаем тебя, не верится, что это правда, спасибо за творчество — похожи комментарии появляются под фото рэпера.
Кем был MF Doom
Имя американского рэпера — Дэниел Думилей. Он родился в Великобритании.
Карьера музыканта началась в конце 1980-х годов, когда он присоединился к хип-хоп трио KMD.
После распада трио и незначительной паузы MF Doom вернулся на сцену в 1997 году, но выступал анонимно.
Именно тогда ему в голову пришла изменение образа: имитируя стиль воров вселенной Marvel, MF Doom начал выступать исключительно в масках, которые почти полностью прятали его лицо, однако не мешали выступать.
Фото: mfdoom