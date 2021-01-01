Сегодня ночью много людей встретили Новый Год 2021. Кто-то отметил его с родителями, некоторые провели время с друзьями, а остальные отдыхали в шумной компании. Звезды шоу-бизнеса — не исключение. Факты ICTV подготовили материал о том, как знаменитости отпраздновали новогоднюю ночь.

Владимир Дантес встретил Новый год 2021 на Бали

Известный украинский певец Владимир Дантес встретил новогоднюю ночь на отдыхе в Бали. Знаменитость находится там уже почти неделю. Об этом сам певец сообщил на своей странице в Instagram. Артист поделился, что впервые отмечает Новый год в курортном месте с летней погодой.

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Злата Огневич отметила новогоднюю ночь с семьей

Популярная украинская певица Злата Огневич отметила свой Новый год с семьей впервые за много лет. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Огневич поделилась, что все желания она уже загадала и теперь намеренна их осуществлять. Певица поздравила всех своих подписчиков с Новым Годом. Поклонники в комментариях пожелали артистке крепкого здоровья, мира, добра и всего самого прекрасного.

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Алан Бадоев отдыхал с родителями на Новый год

Легендарный украинский клипмейкер Алан Бадоев встретил новогоднюю ночь в компании своих родителей. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Бадов отмечает, что этот Новый год абсолютно не такой, к которым он привык. В частности, он не смог отпраздновать его со своими детьми, поскольку они находятся в разных странах из-за коронавирусных ограничений.

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Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко встретили Новый год с друзьями

Известная пара шоу-бизнеса певец Арсен Мирзоян и его жена, певица Тоня Матвиенко отмечали свой Новый год в шумной дружеской компании. Об этом сообщил Арсен Мирзоян на своей странице в Instagram. Артисты пожелали всем своим поклонникам счастливых зимних праздников.

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Реакция сети на 1 января