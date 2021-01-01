Сегодня ночью много людей встретили Новый Год 2021. Кто-то отметил его с родителями, некоторые провели время с друзьями, а остальные отдыхали в шумной компании. Звезды шоу-бизнеса — не исключение. Факты ICTV подготовили материал о том, как знаменитости отпраздновали новогоднюю ночь.
Владимир Дантес встретил Новый год 2021 на Бали
Известный украинский певец Владимир Дантес встретил новогоднюю ночь на отдыхе в Бали. Знаменитость находится там уже почти неделю. Об этом сам певец сообщил на своей странице в Instagram. Артист поделился, что впервые отмечает Новый год в курортном месте с летней погодой.
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Злата Огневич отметила новогоднюю ночь с семьей
Популярная украинская певица Злата Огневич отметила свой Новый год с семьей впервые за много лет. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Огневич поделилась, что все желания она уже загадала и теперь намеренна их осуществлять. Певица поздравила всех своих подписчиков с Новым Годом. Поклонники в комментариях пожелали артистке крепкого здоровья, мира, добра и всего самого прекрасного.
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Алан Бадоев отдыхал с родителями на Новый год
Легендарный украинский клипмейкер Алан Бадоев встретил новогоднюю ночь в компании своих родителей. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Бадов отмечает, что этот Новый год абсолютно не такой, к которым он привык. В частности, он не смог отпраздновать его со своими детьми, поскольку они находятся в разных странах из-за коронавирусных ограничений.
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Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко встретили Новый год с друзьями
Известная пара шоу-бизнеса певец Арсен Мирзоян и его жена, певица Тоня Матвиенко отмечали свой Новый год в шумной дружеской компании. Об этом сообщил Арсен Мирзоян на своей странице в Instagram. Артисты пожелали всем своим поклонникам счастливых зимних праздников.
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Реакция сети на 1 января
Сегодня ночью весь мир встретил Новый год 2021. Много людей отметили его по-разному: кто-то в кругу друзей и близких, некоторые в более шумной компании. Несмотря на то, что 2020 год был многогранным, все люди благодарят его за бесценный опыт и счастье, которые он принес.
По этому поводу много пользователей социальных сетей публиковали смешные шутки про ушедший год. В частности, в Instagram было также много публикаций про Новый год 2021. Факты ICTV подготовили подборку лучших реакций на первый день 2021 года.