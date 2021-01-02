2 января стало известно о смерти Владимира Коренева — народного артист России, который был известен всем по главной роли в советском фильме Человек-амфибия.

Факты ICTV подготовили биографию Владимира Коренева и рассказывают о его самых известных работах.

Биография актера

Владимир Коренев родился в Севастополе в 1960 году. Детство его прошло в Крыму, но позже семья переехала в Таллинн (Эстония).

Тогда у него и появилось желание стать актером и он начал посещать профессиональный драмкружок. В 20 лет Владимир Коренев поступил в Российский государственный институт театрального искусства на курс Ольги Андровской и уже через пять лет стал дипломированным актером.

На последнем курсе института Коренев получил главную роль в фильме Владимира Чеботарева Человек-амфибия, которая впоследствии и принесла ему известность.

После окончания института актер поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского.

До 2015 года Владимир Коренев был преподавателем, заведовал кафедрой актерского мастерства на основанном им факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

Читайте: Умер Клод Брассер — звезда фильмов Бум и Семь смертных грехов

Самые известные фильмы актера

Хотя Владимир Коренев больше всего запомнился главной ролью Ихтиандра в фильме Человек-амфибия, все же на его счету немало других актерских работ.

Так, актер снимался в фильмах Свет далекой звезды, Дети Дон-Кихота, Сыны Отечества, а также в сериалах Освобождение и Неизвестные страницы из жизни разведчика.

Позже, в 2000-х годах, Владимира Коренева можно было увидеть в сериалах Убойная сила-5, Дети Арбата, Слепой и Последняя исповедь.

В 1998 году актер получил звание народный артист Российской Федерации.

О смерти Владимира Коренева сообщила его дочь Ирина. Она отметила, что актер болел коронавирусом. Его жизнь оборвалась на 81-м году.

Фото: Кино-Театр.ру