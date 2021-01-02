На 81-м году жизни от коронавируса умер народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме Человек-амфибия.

О смерти артиста сообщила его дочь Ирина Коренева.

— Умер, да. Перед смертью он лежал в красной зоне с коронавирусом, — отметила она в комментарии российским СМИ.

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Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Образование актера получил в Российском институте театрального искусства.

На последнем курсе института Коренев получил главную роль в фильме Владимира Чеботарева Человек-амфибия, которая впоследствии и принесла ему широкую известность.

Также актер был известен по ролям в фильмах Свет далекой звезды, Дети Дон-Кихота, Дорога в ад.

В конце декабря стало известно о смерти Александра Курляндского — одного из создателей мультфильма Ну, погоди. Его не стало 83 году жизни.

Фото: Кино-Театр.ру