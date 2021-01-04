Девушка Бонда Таня Робертс умерла в возрасте 65 лет

Известная американская актриса и продюсер Таня Робертс умерла в возрасте 65 лет. В канун католического Рождества Таня вернулась домой с прогулки с собаками, после чего потеряла сознание.

По словам ее представителя, Тане поставили искусственную вентиляцию легких, но ей так и не стало лучше. Ее смерть не связана с Covid-19. Актриса скончалась в больнице в Калифорнии.

Таня Робертс запомнится телезрителям как одна из Ангелов Чарли, впоследствии ставшее одним из самых знаковых телешоу в поп-культуре.

Таня много лет играла Мидж Пинчиотти в американском ситкоме Шоу 70-х. Также она сыграла девушку Бонда в фильме Вид на убийство 1985 года с актером Роджером Муром.

Она также снялась во многих кинолентах 70-х и 80-х годов, в том числе в фильмах Повелитель зверей и Шина — королева джунглей.

Помимо актерского мастерства, Таня увлекалась модельной карьерой и в 1982 году позировала для Playboy. У Тани остался муж Лэнс и сестра Барбара Чейз.

Пистолет Джеймса Бонда продали за более $250 тыс.

Пистолет агента Джеймса Бонда в киноленте Доктор Ноу 1962 года купили на аукционе за $256 тыс. Начальная стоимость, по оценкам одного из аукционных домов, составляла от $150 до $200 тыс. Речь идет про оружие Walther PP. Фанаты ленты знают, что Джеймс Бонд в исполнении актера Шона Коннери поменял Beretta на Walther PP. Руководство Mи-6 предполагало, что пистолет Beretta в очередной раз заклинит во время съемок. После того Walther стал культовым оружием Джеймса Бонда.

Фото: Таня Робертс