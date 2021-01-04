В прокат вышел мультфильм Душа совместного производства Disney/Pixar, который зрители долго ждали из-за ограничений на посещение кинотеатров, спровоцированных пандемией коронавируса. Многие кинокритики пророчат мультфильму, по меньшей мере, один Оскар.

В то же время фильм Чудо-женщина 1984 уверенно занимает лидерские позиции в списке самых кассовых сборов за все время эпидемии. По разным данным, киноленту посмотрели не менее 5 млн человек.

Пара Ким Кардашьян и Канье Уэст уже несколько месяцев живет порознь. Несмотря на то, что у супругов четверо детей, на данном этапе отношений их брак находится под угрозой. Факты ICTV собрали самые интересные новости Голливуда за 4 января.

Кассовые сборы: мультфильм Душа собрал $32,5 млн

Мультфильм Душа Disney/Pixar собрал кассовых сборов на сумму $32,5 млн. В анимационном фильме исследуются вопросы о том, как жить осмысленной жизнью через историю джазового пианиста.

Музыкант провалился в люк и впал в кому сразу после того, как добился своего крупнейшего карьерного прорыва.

Душа транслировалась на Disney Plus в зимние праздники, но уже доступна в кинотеатрах других стран, таких как Китай, Саудовская Аравия и Таиланд.

— Душа не только заставляет меня ценить маленькие красоты жизни, но и побуждает поблагодарить людей, которые меня просветили. К тому же музыка в фильме очень трогательная и очень подходит к своей тематике, — сообщил один из зрителей.

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Кассовые сборы: Чудо-женщина 1984 собрала $118,5 млн

Чудо-женщина 1984 собрала кассовые сборы $118,5 млн. Однако из-за пандемии коронавируса выручка от фильма упала по сравнению с первой частью фильма. Чудо-женщина тогда собрала почти $822 млн.

Warner Bros. объявила, что Галь Гадот и режиссер Пэтти Дженкинс воссоединятся для третьего фильма франшизы. Голливуд, сильно пострадавший от коронавируса, с нетерпением ждет того времени, когда зрители смогут ходить в кино без ограничений.

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Ким Кардашьян и Канье Уэст живут отдельно несколько месяцев

Канье Уэст не планирует возвращаться к Ким Кардашьян в Лос-Анджелес и продолжит свою жизнь в Вайоминге, вдали от жены и четырех детей. Пара живет отдельной жизнью уже несколько месяцев.

— Канье уделяет время работе над собой и проводит много времени в Вайоминге. Похоже, он не планирует возвращаться в Лос-Анджелес в ближайшее время. Ким делает все возможное, чтобы их жизнь оставалась нормальной. Они общаются ежедневно, и он часто общается по FaceTime, а также по телефону с детьми. Прямо сейчас Канье сосредоточен на себе, в то время как Ким живет в Лос-Анджелесе и поддерживает нормальную жизнь детей, — сообщил источник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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