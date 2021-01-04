Кейт Миддлтон стала самым влиятельным fashion-инфлюенсером 2020

Герцогиня Кейт Миддлтон стала самым влиятельным фэшн-инфлюенсером 2020 года в Великобритании. Женщины Британии чаще всего искали в интернете именно образы Кейт. Так у нее получилось опередить жену принца Гарри Меган Маркл.

Эксперты определили рейтинг нарядов британских звезд, которыми больше всего интересовались пользователи в 2020 году.

На первом месте оказалась Кейт Миддлтон с ее летним платьем британского бренда Faithfull с цветочным принтом. Она надела его во время визита в детский хоспис в Норфолке. После появления героцогини в платье, оно было распродано менее чем за 24 часа, а количество запросов на платье с цветочным принтом в последующие дни выросла на 158%.

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— Кейт, безусловно, стала гораздо более привлекательной в период изоляции. Публика увидела ее с абсолютно другой, более личной стороны. Герцогиня предпочитает элегантный и комфортный стиль для своих Zoom-встреч, — отметила стилист Джесси Стейн.

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На втором месте среди самых влиятельных фэшн-инфлюенсеров оказалась британская телеведущая Холли Уиллоуби.

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Черная кожаная мини-юбка бренда Warehouse, которую ведущая надела на один из утренних эфиров шоу ITV This Morning, покорила сердце не одной британской модницы.

Третье место в рейтинге заняла Меган Маркл. После того, как она вместе с принцем Гарри переехала в Калифорнию, где начала заниматься волонтерством, ее стиль кардинально изменился.

Она начала отдавать предпочтение более практичной и удобной одежде. Ее самым популярным предметом в гардеробе стали светло зеленые штаны от бренда James Perse, в которых она была не раз замечена в Лос-Анджелесе.

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Принц Гарри и Меган Маркл создают премию

Герцог и герцогиня Сассекские планируют создать собственную премию, которой будут награждать частных лиц, благотворительные организации и компании за заслуги в различных сферах жизнедеятельности.

Эта премия будет конкурировать с королевскими наградами королевы Великобритании, которые вручаются за выдающиеся достижения в сферах науки, культуры, политики и искусства.

Фото: kensingtonroyal