Период новогодних праздников — это возможность отдохнуть и набраться сил накануне рабочих будней. Для большинства украинских звезд это еще и сезон отпусков.

Самыми популярными местами отдыха среди знаменитостей стали Индонезия, Египет и Карпаты. Факты ICTV подготовили материал о том, где и как отдыхают украинские знаменитости.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Украинская певица Надя Дорофеева вместе со своими друзьями и мужем Владимиром Дантесом на зимние каникулы отправилась в Индонезию. Артисты восстанавливают силы в поселке Чангу, на южном побережье Бали. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram, поделившись с подписчиками серией фото из путешествия.

Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко вместе со своим сыном Майклом и мужем Владом Топаловым также находится в Индонезии. Даже на отдыхе телеведущая не забывает о социальных сетях и регулярно публикует новые фотографии.

Читайте: Юбилей Павлика, отдых Мишиной и новогодний стол Каменских: топ новости украинского шоу-бизнеса

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк свои праздничные выходные проводит в Карпатах. Звезда регулярно делится яркими сториз с отдыха в Instagram. Также Леся опубликовала фото в бассейне, где позирует в леопардовом купальнике и без макияжа. Под фотографией знаменитость написала, что ждет аквамена.

Злата Огневич

Певица Злата Огневич для своего отпуска выбрала Египет. В сториз на своей Instagram-странице звезда поделилась фото на пляже отеля Brayka Bay и подписала, что это самое удивительное место в Египте.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Телеведущая Екатерина Осадчая и ее муж Юрий Горбунов на новогодние праздники остались в Киеве. Пара вместе с друзьями развлекалась на катке. Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram.

— В детстве родители отдали меня на фигурное катание, до сих пор жалею, что эти занятия надолго не задержались в моем расписании, ведь музыка и танцы стали в приоритете. Но стоять, ездить и падать меня успели научить, и это осталось на всю жизнь. Кстати, фигурному катанию учат взрослых, и это еще одна моя мечта, после французского, — подписала фотографию Катя.

Где звезды шоу-бизнеса встретили Новый год 2021

Новый 2021 все встретили по-разному. Кто-то отпраздновал с родителями, некоторые провели время с друзьями, а остальные отдыхали в шумной компании. Звезды шоу-бизнеса — не исключение. Факты ICTV подготовили материал о том, как знаменитости отпраздновали новогоднюю ночь.