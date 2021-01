Умер певец Джерри Марсден — друг The Beatles и исполнитель гимна Ливерпуля

Певец Джерри Марсден — лидер группы Gerry and the Pacemakers умер в возрасте 78 лет. Именно его версия песни You’ll Never Walk Alone стала неофициальным гимном футбольного клуба Ливерпуль.

Его семья заявила, что Марсден умер в воскресенье после болезни, которая не связана с Covid-19. Впоследствии стало известно, что смерть музыканта наступила из-за серьезной инфекции в крови, которая поразила его сердце.

Читайте: Лана Дель Рей перепела YNWA для документального фильма о Ливерпуле

Группа Gerry and the Pacemakers достигла вершины успеха в эпоху биг-бит или мерсибит (жанр рок-музыки, который зародился в Великобритании в начале 1960-х, — Ред.). В 1963 году коллектив Марсдена стал первым, чьи три композиции возглавили музыкальные чарты.

В 1964 году группа выпустила еще один свой хит Ferry Cross The Mersey. Его написал сам Марсден как дань своему городу Ливерпуль.

Футбольный клуб Ливерпуль выразил соболезнования в связи со смертью Марсдена.

— Голос Джерри сопровождал наши самые большие матчи. Его гимн объединял игроков, тренерский штаб и фанатов во всем мире, помогая создавать действительно нечто особенное. Ты никогда не будешь один, — говорится в Twitter мерсисайдского клуба.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing. Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone pic.twitter.com/5W4yspmLRV — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

Группа Gerry and the Pacemakers выступали в том же клубе Ливерпуля, что и The Beatles в 1960-х. Оба коллектива имели контракты с менеджером Fab Four Брайаном Эпстайном.

Интересно, что Эпстайн подарил группе Марсдена песню How Do You Do It, которую отклонили The Beatles для своего дебютного сингла.

Сэр Пол Маккартни назвал группу Gerry and the Pacemakers самыми большими конкурентами The Beatles на сцене Мерсисайда.

— Джерри был товарищем из наших первых дней в Ливерпуле. Он и его группа были нашими самыми большими конкурентами на местной арене. Его незабываемые выступления YNWA и Ferry Cross the Mersey останутся в сердцах многих людей как напоминание о радостном времени в британской музыке, — написал Маккартни.

Gerry was a mate from our early days in Liverpool. He and his group were our biggest rivals on the local scene. His unforgettable performances of You’ll Never Walk Alone and Ferry Cross the Mersey remain in many people’s hearts as reminders of a joyful time in British music… pic.twitter.com/t1COAIwZVM — Paul McCartney (@PaulMcCartney) January 3, 2021

Еще один участник группы The Beatles Ринго Старр в своем посте в Twitter послал его семье мир и любовь.

God bless Jerry marsden peace and love to all his family. — #RingoStarr (@ringostarrmusic) January 3, 2021

Хотя Марсден был не только певцом, но и автором песен, крупнейшим его хитом стала кавер-версия музыкального номера Роджерса и Хаммерстайна для мюзикла Карусель 1945 года.

Популярность Gerry and the Pacemakers начала угасать в конце 1960-х. После распада группы в 1967 году, Джерри выступал в клубах и был ведущим детской передачи. В 1972 году он собрал группу Pacemakers в новом составе и гастролировал до конца 2010 года, пока не объявил о своем уходе со сцены.