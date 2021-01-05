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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Наташа Тарчевська |

Актеры Оливия Уайлд и Гарри Стайлз встречаются — СМИ

Голливудская актриса Оливия Уайлд и британский певец Гарри Стайлз встречаются.

Инсайдеры сообщили, что Гарри вместе с Оливией заметили на свадьбе его менеджера Джеффри Азоффа неподалеку Санта-Барбары в Калифорнии.

Закрытая свадебная церемония проходила с соблюдением всех коронавирусных ограничений, однако многие заметили, как пара держалась за руки.

Актеры Оливия Уайлд и Гарри Стайлз встречаются — СМИ

Звездный дуэт сблизила совместная работа над новой кинокартиной Уайлд (которая сочетает актерство с режиссурой) под названием Не волнуйся, любимая.

Часть поклонников убеждена, что встречи Оливии и Гарри вне съемочной площадки остаются деловыми. Однако большинство утверждает — между актерами закрутился настоящий роман.

Развод Оливии Уайлд

В ноябре 2020 года актриса Оливия Уайлд заявила о разрыве со своим женихом Джейсоном Судейкис.

У актеров есть двое общих детей — шестилетний сын Отис и четырехлетняя дочь Дэйзи.

Уайлд и Судейкис состояли в отношениях около восьми лет.

Источник: TMZ

Фото: Depositphotos

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