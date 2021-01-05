Британская актриса, звезда кинофильмов про Гарри Поттера Джесси Кейв сообщила, что ее трехмесячный сын Авраам подхватил новый штамм коронавируса и сейчас находится в больнице.

33-летняя актриса на своей странице в Instagram опубликовала фото сына на больничной койке в изолированной палате. Первенец родился в октябре прошлого года и первые дни своей жизни провел в неонатальном отделении после травматических родов. Через несколько месяцев после возвращения домой у младенца обнаружили новый штамм коронавируса и теперь он снова оказался в больнице вместе с матерью.

— Я смотрю новости о карантине с изолированной палаты в больнице. Бедный ребенок заражен вирусом. С ним все хорошо, но будьте бдительны и осторожны — этот новый штамм очень мощный и заразный, — подписала фото Джесси.

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Также в посте Джесси Кейв поблагодарила врачей за их работу, особенно своего отца — семейного врача, и брата Робби, который работает на скорой помощи. Заболела ли сама актриса и другие члены семьи — неизвестно.

Новый штамм коронавируса

В середине декабря в Великобритании зафиксировали новую мутацию коронавируса. Новый штамм быстро распространился во многих странах мира.

Также накануне стало известно о южно-африканской мутации Covid-19. 29 декабря о первом случае инфицирования сообщили в Японии. Подробнее о новом штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Фото: jessiecave