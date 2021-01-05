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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Єлизавета Ловцова |

Эмма Стоун беременна первенцем — СМИ

Известная голливудская актриса Эмма Стоун ждет ребенка от своего мужа, режиссера Saturday Night Live Дэйва Маккэри.

Об этом стало известно благодаря фотографиям, на которых 32-летняя обладательница премии Оскар прогуливается вместе со своей подругой по улицам Лос-Анджелеса.

Кинозвезда вышла на улицы Лос-Анджелеса 30 декабря и  была одета в черные леггинсы и рубашку, которая подчеркивала ее округлый живот.

 

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Публикация от Worldwide Magazin ???????? (@worldwidemagazin)

Читайте: Эмма Стоун тайно вышла замуж — СМИ

Окружение кинозвезды подтвердило, что она скоро станет мамой. Актриса выглядит очень счастливой и взволнованной.

— Эмма действительно беременна и очень любит семейную жизнь, — отметил инсайдер.

Сама же звезда до сих пор не объявила о том, что совсем скоро станет мамой.

Для супругов Эммы и Дэйва Маккари этот ребенок станет первым.

Актриса познакомилась со своим будущем мужем в 2016 году, а в декабре 2019 года пара обручилась. Осенью 2020 Эмма и Дэйв тайно поженились.

 

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Публикация от @davemccary

Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут первенца

Актеры культового сериала Игра престолов Кит Харингтон и Роуз Лесли вскоре впервые станут родителями. В Сети появились кадры фотосессии, где Роуз предстала с округлым животиком.

Рассказывая о беременности, актриса не скрывала счастья: она заверила, что наслаждается интересным положением.

Фото: Depositphotos

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