В период новогодних праздников украинские звезды разделились на две категории. Одни отдыхают и набираются сил, а другие продолжают усердно работать.

Факты ICTV собрали подборку самых интересных событий, которые произошли за последние сутки в украинском шоу-бизнесе.

Санта Димопулос отправляется на семейный отдых

Певица и победительница шоу Танцы со звездами Санта Димопулос вылетает на долгожданный и длительный отдых вместе с семьей. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Санта опубликовала фото, на котором позирует в спортивном костюме с чемоданом.

— Надеюсь, что в этом году я все-таки научусь нормально собираться, а не закидывать всего и побольше в чемодан. Или найду человека, который будет мне с этим помогать, — подписала фото Санта.

Оля Фреймут в образе от мужа

Телеведущая Ольга Фреймут вместе со своей семьей отправилась на отдых во Львов. Звезда призналась, что образ для перелета подобрал ее муж Владимир Локотко. На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором позирует без косметики, с распущенными волосами и в спортивном сером комбинезоне с молнией. Талию она подчеркнула широким кожаным поясом, а закончила образ теплой обувью с меховыми вставками.

— Я всегда вижу, когда мужчину одевает женщина. Он тогда слишком выглаженный, чистенький, в тепленьком, в правильной палитре, в жилетке, слишком послушный. Я такое не очень люблю. А вот когда муж подбирает образ жене, получается очень даже sexy”, – поделилась Оля.

Читайте:Кассовые сборы главных премьер в кинематографе и проблемы в браке Кардашьян: топ новости шоу-бизнеса

Юлия Санина сделала временную татуировку

Певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина на своей странице в Instagram опубликовала selfie, на котором видна татуировка на ее руке. На запястье певицы изображены две девушки, птица и слова “Я не боюсь, тепер я вільна”. Как догадались подписчики, татуировка посвящена ее дуэту с певицей Тиной Кароль и их совместной песне Вільна.

Тина прокомментировала пост певицы словом “Моя”.

Лилия Ребрик поразила идеальным шпагатом

Пока все звезды отдыхают, телеведущая Лилия Ребрик работает над собой в спортзале. На своей странице в Instagram она поделилась тренировкой и удивила подписчиков идеальным продольным шпагатом. Звезда рассказала, что 4 января — это уже ее третий разгрузочный день и отметила, что важно заботиться о своем теле в эти “трудные” для организма праздничные дни.

— Мой личный совет: в первые дни после праздничного релакса не слишком перенапрягайтесь на тренировках, все должно быть в разумных рамках. Надеюсь, пресс еще каждому по силам, не утонул ли он там в салатах?– пошутила Лилия Ребрик.

Где отдыхают украинские звезды

Период новогодних праздников — это возможность отдохнуть и набраться сил накануне рабочих будней. Для большинства украинских звезд это еще и сезон отпусков.

Факты ICTV подготовили материал о том, где и как отдыхают украинские знаменитости. Самыми популярными местами отдыха у знаменитостей стали Индонезия, Египет и Карпаты.