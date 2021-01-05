Правила в отношениях Дуа Липы, приверженность Бибера к церкви и новые владения Синди Кроуфорд

За прошедшие сутки в мировом шоу-бизнесе произошло достаточно много интересных событий, и Факты ICTV отобрали для вас лучшие из них. Пока вы спали, Джастина Бибера сделали пастором, Дуа Липа и Анвар Хадид создали библию своих отношений, а легендарная модель Синди Кроуфорд переселилась поближе к океану.

Синди Кроуфорд купила недвижимость во Флориде

Известная модель Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер купили недвижимость на Майами Бич во Флориде почти за $10 млн.

Дом площадью чуть больше 353 квадратных метров построили еще в 1955 году. В нем сохранились многие элементы первоначального ремонта, например сводчатые деревянные потолки, эффектный каменный камин и длинные окна от пола до потолка.

Тем не менее, дом с пятью спальнями и четырьмя ванными комнатами нуждается в дорогостоящем ремонте. Огромная и частично крытая веранда за пределами основных жилых помещений выходит на просторный бассейн. Дом с комфортным расположением имеет прямой выход к воде.































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Дуа Липа ввела правила в отношениях с Анваром Хадидом

Известная певица Дуа Липа установила новые правила в романе с Анваром Хадидом, согласно которым они должны выбирать, что показывать поклонникам в социальных сетях.

— У нас есть невероятные воспоминания. Но в то же время мы совершенно конфиденциальны — мы покажем вам только то, что мы хотим, чтобы вы видели. Я хочу быть счастливой в этих отношениях без мнения остальных, — сказала Дуа Липа.

Недавно возлюбленных заметили в Мексике во время праздничных выходных. Пара поехала отдыхать после выпуска альбома Дуа Липы Future Nostalgia, который стал вторым по популярности в Великобритании за год.

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Джастин Бибер не планирует становиться пастором

Популярный канадский певец Джастин Бибер не планирует становиться пастором церкви Хиллсонг, несмотря на недавние слухи. Поп-певец надеялся помочь Хиллсонг после увольнения своего друга-проповедника Карла Ленца.

— Джастин не планирует отказываться от своей музыкальной карьеры, но он чувствует, что для него есть более серьезное призвание, — сказал источник.

В своем Instagram Джастин Бибер опроверг заявления о том, что он готовился стать священником в популярной церкви.

— Я не обучаюсь, чтобы стать пастором или кем-то еще. Это фейковая новость, — написал певец.

Джастин Бибер также разъяснил свою связь с церковью.

— Кстати, Хиллсонг — не моя церковь. Нам не нужно здание, чтобы соединиться с Богом. Бог с нами, где бы мы ни были, — подытожил певец.

В прошлом канадский певец хвалил Хиллсонг за то, что она спасла его от мрачных дней публичных кризисов. Бибер стал одним из самых известных сторонников церкви вместе с такими звездами, как Хейли Болдуин, Кортни Кардашьян и Селена Гомес.

Фото: Realtor