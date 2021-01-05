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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Людмила Богданова |

Премию Грэмми 2021 перенесут из-за пандемии Covid-19

Ежегодную музыкальную церемонию Грэмми перенесут из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса. Предварительно вручения наград должны были провести 31 января, однако пока новую дату не сообщают.

В СМИ говорят, что церемонию проведут в марте. До этого организаторы планировали провести мероприятие без зрителей, а звезд не пускать на сцену.

Премия Грэмми — одна из самых престижных наград за музыкальные достижения, которая приравнивается к премии Оскар в кино. Впервые награждение Грэмми провели в 1969 году.

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Номинанты на премию Грэмми 2021

В этом году большие шансы на получение награды у певицы Бейонсе — у нее девять номинаций. По шесть номинаций в Дуа Липы, Тейлор Свифт и Родди Рич (Roddy Ricch). Полный список номинантов на премию Грэмми 2021 смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Rolling Stone

Фото: Depositphotos

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