Исполнитель The Weeknd показал клип на песню Save Your Tears.

Это видео является продолжением сюжетной линии, которая началась еще в клипе на трек Blinding Lights. Там рассказывалось о его избиении во время безумного запоя в Лас-Вегасе. Затем был ролик In Your Eyes с обезглавливанием. Потом в клипе на песню Too Late две модели пришили голову The Weeknd к другому телу. Также в том видео его покрывали бинты, характерные для людей, которые проходят реабилитацию после пластической операции.

Так вот, в клип Save Your Tears The Weeknd показал свое новое лицо с яркими скулами и квадратным подбородком.

На видео The Weeknd 2.0 выступает перед толпой в масках во время церемонии, которая выглядит как церемония награждения, а в какой-то момент он сжимает золотой трофей и бросает его в сторону. Поскольку The Weeknd полностью исключили из числа номинаций на Grammy 2021 года, нетрудно интерпретировать этот момент как горькое послание Академии звукозаписи.

The Weeknd — Too Late

В октябре певец The Weeknd представил клип на песню Too Late из последнего альбома After Hours.

Вижуал клипа для многих покажется знакомым, ведь выглядит видео, как реверанс на нашумевшие в 2005 году снимки в Vogue Italia от фотографа Стивена Майзеля. Фотосет назывался Makeover Madness.