В тяжелом состоянии: умершая девушка Бонда оказалась живой

Менеджер опроверг слухи о смерти Тани Робертс — известной американской актрисы, исполнительницы роли девушки Бонда в фильме Вид на убийство.

По состоянию на понедельник, 4 января, Таня Робертс не умерла, а находилась в тяжелом состоянии в больнице Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе.

Для стабилизации ее пришлось подключать к аппарату ИВЛ.

На фоне пандемии коронавируса и многочисленных ограничений в больницах США муж Тани Робертс до сих пор не может увидеться со своей женой.

Что случилось с Таней Робертс

24 декабря, накануне Рождества в США, 65-летняя актриса Таня Робертс вышла на прогулку со своими собаками, однако по дороге домой потеряла сознание.

Женщину нашли случайные свидетели, которые и вызвали скорую. Актриса была госпитализирована.

Больше всего Таня Робертс запомнилась поклонникам в фильме Вид на убийство 1985 года, где ее партнером и исполнителем главной роли был Роджер Мур.