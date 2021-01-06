Настя Каменских удивила подписчиков латексным нарядом, Злата Огневич рассказала о своем отдыхе в Египте, а Монатик поделился семейными фотографиями из отпуска.
Факты ICTV собрали подборку самых интересных событий, которые произошли за последние сутки в украинском шоу-бизнесе.
Настя Каменских в латексном наряде
Популярная певица Настя Каменских на своей странице в Instagram удивила подписчиков новым образом. Звезда опубликовала фото в коротком черном латексном платье, к которому добавила объемную накидку розового цвета.
Талию Настя подчеркнула тоненьким черным кожаным поясом и дополнила свой внешний вид длинными латексными рукавами и ботфортами на каблуках.
Образ завершила ярким макияжем и пучком на голове. Поклонникам певицы понравился ее оригинальный наряд.
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Злата Огневич на пляже в купальнике
Певица Злата Огневич новогодние праздники проводит на отдыхе в Египте. На своей странице в Instagram она поделилась яркими фото, на которых позирует на пляже в купальнике. Для отпуска звезда выбрала курорт Марса Алам.
— Марса Алам — это планета солнца! А еще — дайверский рай, дельфины, черепахи, сотни красивых рыб и невероятно чистое красное море! Здесь нет кучи туристов, уютные бухты защищают от ветра, а сам городок строили итальянцы, — поделилась впечатлениями Злата.
Семейных отдых Монатиков
Певец Дмитрий Монатик вместе с детьми и женой Ириной Монатик проводит зимние каникулы на Мальдивах. На своих страницах в Instagram пара регулярно публикует фото с отдыха.
Ирина поделилась, что дождливая погода мешает полностью насладиться отпуском.
— Ну, раз так распорядилась вселенная, будем учиться наслаждаться сезоном дождей. Хотя мы ехали за таким необходимым для нашей семьи витамином D. Всем посылаем позитивную энергию и веру в лучшее, — подписала фото Ирина.
Днем ранее Дмитрий опубликовал фотографию с сыновьями, на которой семья наблюдает закат.
— День, когда все остановилось.
Когда работают только сердца
и выгорает фиолетовый из под уставших век.
Привет тот, кто протер глаза,
а оказалось — это не приснилось.
Привет, самый счастливый во вселенной человек, — подписал фото певец.
Где отдыхают украинские звезды
Период новогодних праздников — это возможность отдохнуть и набраться сил накануне рабочих будней. Для большинства украинских звезд это еще и сезон отпусков.
Факты ICTV подготовили материал о том, где и как отдыхают украинские знаменитости. Самыми популярными местами отдыха среди знаменитостей стали Индонезия, Египет и Карпаты.