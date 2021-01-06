Настя Каменских удивила подписчиков латексным нарядом, Злата Огневич рассказала о своем отдыхе в Египте, а Монатик поделился семейными фотографиями из отпуска.

Факты ICTV собрали подборку самых интересных событий, которые произошли за последние сутки в украинском шоу-бизнесе.

Настя Каменских в латексном наряде

Популярная певица Настя Каменских на своей странице в Instagram удивила подписчиков новым образом. Звезда опубликовала фото в коротком черном латексном платье, к которому добавила объемную накидку розового цвета.

Талию Настя подчеркнула тоненьким черным кожаным поясом и дополнила свой внешний вид длинными латексными рукавами и ботфортами на каблуках.

Образ завершила ярким макияжем и пучком на голове. Поклонникам певицы понравился ее оригинальный наряд.

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Злата Огневич на пляже в купальнике

Певица Злата Огневич новогодние праздники проводит на отдыхе в Египте. На своей странице в Instagram она поделилась яркими фото, на которых позирует на пляже в купальнике. Для отпуска звезда выбрала курорт Марса Алам.

— Марса Алам — это планета солнца! А еще — дайверский рай, дельфины, черепахи, сотни красивых рыб и невероятно чистое красное море! Здесь нет кучи туристов, уютные бухты защищают от ветра, а сам городок строили итальянцы, — поделилась впечатлениями Злата.

Семейных отдых Монатиков Певец Дмитрий Монатик вместе с детьми и женой Ириной Монатик проводит зимние каникулы на Мальдивах. На своих страницах в Instagram пара регулярно публикует фото с отдыха. Ирина поделилась, что дождливая погода мешает полностью насладиться отпуском. — Ну, раз так распорядилась вселенная, будем учиться наслаждаться сезоном дождей. Хотя мы ехали за таким необходимым для нашей семьи витамином D. Всем посылаем позитивную энергию и веру в лучшее, — подписала фото Ирина.

Днем ранее Дмитрий опубликовал фотографию с сыновьями, на которой семья наблюдает закат.

— День, когда все остановилось.

Когда работают только сердца

и выгорает фиолетовый из под уставших век.

Привет тот, кто протер глаза,

а оказалось — это не приснилось.

Привет, самый счастливый во вселенной человек, — подписал фото певец.

Где отдыхают украинские звезды

Период новогодних праздников — это возможность отдохнуть и набраться сил накануне рабочих будней. Для большинства украинских звезд это еще и сезон отпусков.

Факты ICTV подготовили материал о том, где и как отдыхают украинские знаменитости. Самыми популярными местами отдыха среди знаменитостей стали Индонезия, Египет и Карпаты.