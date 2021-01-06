Instagram — одна из самых популярных платформ, которой пользуются почти все звезды шоу-бизнеса. На своих страницах знаменитости делятся собственными фото из реальной жизни, а их посты набирают миллионы лайков и комментариев.

The Weeknd продемонстрировал лицо после пластики, Кайли Дженнер опубликовала фото со шрамом, а Айрленд Болдуин позировала обнаженной.

Факты ICTV собрали для вас подборку самых интересных постов звезд шоу-бизнеса за последние сутки.

The Weeknd в новом образе

Исполнитель The Weeknd в своем последнем клипе на песню Save your tears предстал перед поклонниками в новом образе. После премьеры клипа на своей странице в Instagram звезда опубликовал селфи, на котором продемонстрировал новое лицо с яркими скулами и квадратным подбородком.

Подписчики по-разному отреагировали на изменения во внешности артиста. Большинство поклонников сравнивают его со Сквидвардом из мультфильма Губка Боб, а некоторым импонирует новый образ The Weeknd.

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Кайли Дженнер с красными волосами

Американская модель Кайли Дженнер в своем Instagram опубликовала новую серию фото с красными волосами. Хотя многие поклонники подозревают, что этот образ с ней ненадолго, Кайли он все же импонирует.

На фотографиях звезда позирует в белом костюме, который подчеркивает ее шикарное декольте. Также на фото видно шрам Кайли на левой ноге, который она старается не показывать лишний раз. Ранее модель рассказывала, что этот шрам у нее с детства.

Меньше чем за десять часов фото собрали более шести миллионов лайков.

Откровенные фото Айрленд Болдуин

Американская модель и актриса Айрленд Болдуин на своей странице в Instagram поделилась серией пикантных фото. Звезда является двоюродной сестрой Хейли Болдуин, жены Джастина Бибера.

На фотографиях Айрленд позирует обнаженной в высоких кожаных сапогах. Модель продемонстрировала свою шикарную фигуру и упругие, подтянутые ягодицы. В комментариях подписчики забросали модель комплиментами.

Рейтинг самых влиятельных fashion-инфлюенсеров

Герцогиня Кейт Миддлтон возглавила рейтинг самых влиятельных fashion-инфлюенсеров 2020 в Великобритании. Женщины Британии чаще всего искали в интернете именно образы Кейт. Таким образом она опередила жену принца Гарри Меган Маркл.

Эксперты составили рейтинг, какими образами британских звезд больше всего интересовались пользователи в 2020 году.