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Євгенія Шапоренко |

Рэпер Dr. Dre попал в реанимацию — СМИ

Американский исполнитель и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию.

Причиной госпитализации музыканта стала аневризма головного мозга. 55-летний рэпер проходит лечение в одной из больниц Лос-Анджелеса. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Однако медики все еще не могут найти причину того, что вызвало кровотечение.

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Кроме того, известно, что Dr. Dre сейчас разводится со своей женой Николь, с которой прожил 24 года. У пары двое детей, которые уже достигли совершеннолетия.

Dr. Dre попал в реанимацию из-за аневризмы мозга

Женщина требует от музыканта два млн в месяц и 5 млн на оплату услуг адвоката. Dr. Dre возмущен тем, что должен оплачивать расходы на адвокатов жены, так как они работали над делом всего несколько месяцев.

Ларри Кинга госпитализировали с Covid-19

Известный американский телеведущий Ларри Кинг заболел коронавирусом, его госпитализировали.

87-летний Кинг уже в течение недели лечится в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Источник: TMZ

Фото: Depositphotos

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