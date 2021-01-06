Dr. Dre попал в реанимацию из-за аневризмы мозга

Американский исполнитель и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию.

Причиной госпитализации музыканта стала аневризма головного мозга. 55-летний рэпер проходит лечение в одной из больниц Лос-Анджелеса. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Однако медики все еще не могут найти причину того, что вызвало кровотечение.

Читайте: Не могла вставать с кровати: Мишель Андраде получила серьезную травму

Кроме того, известно, что Dr. Dre сейчас разводится со своей женой Николь, с которой прожил 24 года. У пары двое детей, которые уже достигли совершеннолетия.

Женщина требует от музыканта два млн в месяц и 5 млн на оплату услуг адвоката. Dr. Dre возмущен тем, что должен оплачивать расходы на адвокатов жены, так как они работали над делом всего несколько месяцев.

Ларри Кинга госпитализировали с Covid-19