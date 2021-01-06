Известная российская певица Ольга Бузова сильно похудела, чем вызвала большое волнение у своих подписчиков. Находясь на Мальдивах Ольга активно ведет свои социальные сети и часто делится с пользователями фото с отдыха.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок, на котором она позирует на пляже в красном купальнике и демонстрирует свою стройную фигуру.

После очередной публикации фото на пляже на девушку обрушилась критика со стороны подписчиков, которые начали писать про чрезмерную худобу звезды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

— Близко к анорексии, нужно немного набрать вес, а то это выглядит уже страшно, — отмечали пользователи под публикацией.

Худобу Ольги отметили не только подписчики, но и бывшие коллеги ведущей.

— Оля, ты прям как барби doll, — поддержала певицу Виктория Боня.

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Вскоре сама Ольга отреагировала на комментарии подписчиков, и заявила, что находится почти в идеальной форме для себя.

— Я нравлюсь себе стройной. Моя худоба — это постоянная работа над собой, — отметила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Также девушка рассказала, что регулярно занимается спортом и придерживается диеты, чтобы поддерживать себя в такой физической форме.

Реалити-шоу Дом-2 закрыли

Российский телеканал ТНТ принял решение закрыть проект Дом-2. Развлекательное шоу, которое выходило с 2004 года, прекращает свое существование для того, чтобы изменить формат в будущем.

Причиной такого решения стали низкие рейтинги реалити-шоу. Среди ведущих были такие известные личности как Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова.

Фото: buzova86