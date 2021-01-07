Дмитрий Комаров рассекретил страну нового сезона шоу Мир наизнанку

13 февраля 2021 выйдет новый сезон популярного телешоу о путешествиях Мир наизнанку.

На своей странице в Instagram ведущий проекта Дмитрий Комаров опубликовал пост, в котором рассекретил, о какой же стране расскажут новые выпуски шоу, а также назвал дату премьеры.

В 12 сезоне Дмитрий Комаров и его команда откроют для украинцев нетуристический Пакистан.

— Страна, о которой большинство людей много слышали, но мало знают. У многих эта страна ассоциируется с опасностью, — добавляет Дмитрий Комаров.

Комаров отметил, что давно рассматривал это направление, потому что проявляет большой интерес к культуре всего региона. Путешественник признался, что для него это была непростая экспедиция — как морально, так и физически.

Во время работы над шоу были бессонные ночи, сложности в договоренностях о съемках и много экстрима. Впервые в истории программы с ведущим всегда работала личная охрана.

— Пакистан не похож на все остальные страны, которые мы раньше снимали. Это реально страна для тех, кто ищет абсолютно новое направление, и просто не может позволить себе скучать — комментирует Комаровский.

Ведущий рассказал, что покажет настоящую жизнь простых людей в стране, которую СМИ называют одной из самых опасных в мире, и разрушит все стереотипы о жизни на консервативных мусульманских землях.

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По мнению Комарова, этот сезон не похож ни на один из предыдущих за все 10 лет съемок.

— Я реализовал бесценный для путешественника шанс – стать первым иностранцем, который ступил ногой в местах, имеющих колоссальный туристический потенциал. Мир остановился из-за пандемии, но Мир наизнанку – нет, — комментирует ведущий.

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Дмитрий Комаров поздравил украинцев с Новым годом

Дмитрий Комаров и его жена, ведущая программы Ранок у великому місті на ICTV Александра Кучеренко, опубликовали фото с отдыха, а в подписи искренне поздравили украинцев с Новым годом. Супруги праздновали Новый год вместе.

Для того, чтобы встретить семейный праздник вместе с любимой, ведущий сделал небольшую паузу в экспедициях.

Фото: komarovmir