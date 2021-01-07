В ночь с 6 на 7 января православный мир отмечает Рождество. Звезды украинского шоу-бизнеса показали как провели Святой вечер, а также поздравили поклонников с этим светлым праздником.

С теплыми пожеланиями к своим подписчикам обратились певица Джамала, рэп-исполнительница Аlyona Аlyona, ведущие Мария Ефросинина и Екатерина Осадчая, фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко, солист группы Антитела Тарас Тополя вместе с женой певицей Alyosha, Дзидзьо и Наталья Могилевская.

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко рассказала, что для нее Рождество еще с детства был особым семейным праздником, который всегда сопровождался музыкой.

— Мы готовили 12 блюд, ставили у печи большой дубовый стол, изготовленный еще моим прадедушкой, собирали все стулья в доме и устраивали истинно семейный действо, — добавляет певица.

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Певица Джамала на своей странице в Instagram обратилась ко всем, кто сегодня отмечает Рождество.

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— Я желаю вам, чтобы все ваши мечты сбылись. Пусть будут только хорошие новости. Мира всем нам, — обратилась к украинцам певица.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona накануне Рождества опубликовала милое фото, где впервые показала всю свою семью.

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В публикации она отметила, что для нее Рождество — это семейный уют и возможность уделить больше внимания для своей семьи.

— С Рождеством вас поздравляет вся моя семья. Я ценю традиции, уважаю обычаи и прислушиваюсь к словам предков, — отметила исполнительница.

Ведущая Екатерина Осадчая опубликовала серию трогательных фото и обратилась к подписчикам с теплыми словами поздравлений.

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— С Рождеством! Пусть Сочельник станет временем единения семьи, вкусной кути и веселой коляды, — поздравила украинцев ведущая.

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Мария Ефросинина опубликовала фото, где обнимает сына, а в подписи пожелала украинцам вкусной кути и веселых праздников.

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— С Рождеством, друзья! Пусть вы сейчас будете окружены родными, всеми, кого любите, и с кем вам тепло, — поздравила подписчиков ведущая.

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя вместе со своей женой певицей Alyosha обратился к украинцам в видео с теплыми поздравлениями.

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— С Рождеством! Желаю больше доброты для наших сердец, любви и крепких семей.

Дзидзьо опубликовал фото на котором стоит возле праздничного стола, а в подписи поздравил подписчиков с Рождеством.

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С праздником украинцев поздравила и певица Наталья Могилевская. В публикации она обратилась к подписчикам со словами апостола Павла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

— С Рождеством! Желаю всем удовольствия, гармонии и любви, — поздравила украинцев певица.

Традиции и приметы Рождества 2021

С 6 на 7 января православные украинцы празднуют волшебный праздник — Рождество Христово. С ним связано много традиций, примет и обрядов, которые чтят и передают из поколения в поколение практически во всех христианских семьях.

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