PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Юлія Захарченко |

Актриса Полицейской академии умерла в возрасте 73 лет

Популярная американская актриса Мэрион Рэмси, наиболее известная по роли офицера Лаверны Хукс в серии фильмов Полицейская академия, умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 73 лет.

Об этом сообщил менеджер Роджер Пол. Причина смерти не сообщается.

Умерла Мэрион Рэмси — звезда Полицейской академии

— Мэрион несла с собой доброту и пронизывающий свет, который мгновенно заполнял комнату. Тусклость света уже ощущается теми, кто хорошо ее знал. Мы будем скучать по ней и всегда будем любить ее, — сообщает Пол.

Мэрион Рэмси снялась в легендарном комедийном фильме Полицейская академия 1984 года в роли офицера Лаверны Хукс. После этого она появилась еще в пяти фильмах Полицейской академии в 1980-х годах.

Мэрион озвучила мультсериал Семейка Адамс в начале 1990-х. Рэмси также просвещала людей о СПИДе и занималась благотворительностью.

В 2015 году она воссоединилась со звездами Политической академии Стивом Гуттенбергом и Майклом Уинслоу в фильме Лавалантула и его продолжении. Последнюю актерскую роль Рэмси получила в инди-фильме Когда я пою 2018 года. У Мэрион остались три брата.

Девушка Джеймса Бонда умерла в возрасте 65 лет

Американская актриса Таня Робертс, известная благодаря роли девушки Джеймса Бонда в фильме Вид на убийство, умерла 5 января в больнице Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. Кинозвезда умерла в возрасте 65 лет.

4 января в СМИ появилась информация о ее смерти, но впоследствии эту новость опровергли. Таня Робертс умерла только через 24 часа после того, как ее партнер преждевременно сообщил о ее смерти. В то время актриса еще находилась в отделении интенсивной терапии.

Фото: фильм Полицейская академия

Источник: CNN

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх