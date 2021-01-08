Умерла Мэрион Рэмси — звезда Полицейской академии

Популярная американская актриса Мэрион Рэмси, наиболее известная по роли офицера Лаверны Хукс в серии фильмов Полицейская академия, умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 73 лет.

Об этом сообщил менеджер Роджер Пол. Причина смерти не сообщается.

— Мэрион несла с собой доброту и пронизывающий свет, который мгновенно заполнял комнату. Тусклость света уже ощущается теми, кто хорошо ее знал. Мы будем скучать по ней и всегда будем любить ее, — сообщает Пол.

Мэрион Рэмси снялась в легендарном комедийном фильме Полицейская академия 1984 года в роли офицера Лаверны Хукс. После этого она появилась еще в пяти фильмах Полицейской академии в 1980-х годах.

Мэрион озвучила мультсериал Семейка Адамс в начале 1990-х. Рэмси также просвещала людей о СПИДе и занималась благотворительностью.

В 2015 году она воссоединилась со звездами Политической академии Стивом Гуттенбергом и Майклом Уинслоу в фильме Лавалантула и его продолжении. Последнюю актерскую роль Рэмси получила в инди-фильме Когда я пою 2018 года. У Мэрион остались три брата.

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