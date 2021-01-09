PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино
Валентина Летяк |

Лию Ахеджакову госпитализировали с Сovid-19

Еще 7 января народную артистку России Лию Ахеджакову госпитализировали с Covid-19.

Представитель актрисы сообщил, що она чувствует себя нормально.

По его словам, Ахеджакова находится в одной из больниц Москвы в обычной палате.

Продюсер 82-летней актрисы подтвердил, что у нее положительный тест на коронавирус.

Фото: Лия Ахеджакова

Источник: Интерфакс

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка