Еще 7 января народную артистку России Лию Ахеджакову госпитализировали с Covid-19.
Представитель актрисы сообщил, що она чувствует себя нормально.
По его словам, Ахеджакова находится в одной из больниц Москвы в обычной палате.
Продюсер 82-летней актрисы подтвердил, что у нее положительный тест на коронавирус.
Фото: Лия Ахеджакова
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