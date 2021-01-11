Американская певица Лана Дель Рей вечером 11 января выпустила долгожданный клип на песню Chemtrails Over The Country Club.

Такое же название имеет и новый альбом Ланы, премьера которого состоится в марте 2021.

В клипе Chemtrails Over The Country Club Лана Дель Рей является в двух образах — милой американской домохозяйки со светлым кудрявыми волосами в винтажном одежде и украшениях и полуобнаженной женщины-волчицы, напоминающей ведьму со сверхестественными силами.

Съемки клипа Ланы Дель Рей проходили в Калифорнии. Видеоряд стилизован под ретро-пленку, чтобы полностью передать экзистенцию американского лета.

В клипе снялись близкие подруги Ланы, а также ее родная сестра Чак. По сюжету, певица из-за погодных попадает в аварию на своем раритетном Mercedes и оказывается в центре ведьмовского шабаша.

Свой образ в клипе Лана подчеркнула защитной маской, обшитой бриллиантами. Конечно, она не защищает от Covid-19, однако служит напоминанием о непростых временах пандемии.

Chemtrails Over The Country Club переводится Химиотрассы над клубом в пригороде.

Химиотрассы (или химтрейлы) — одна из самых популярных городских легенд в США.

Если верить слухам, то так называемый секретный правительство умышленно распыляет неизвестные химикаты над городами Америки с помощью пассажирских самолетов.

Конспирологи утверждают, что такие самолеты легко узнать по необычными конденсационными следами. Именно такие следы были сняты в клипе Ланы Дель Рей.