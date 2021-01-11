Бриджертоны от Netflix стал лидером по просмотрам в Украине

Сериал Бриджертон пленил сердца многих украинцев и стал лидером по просмотрам благодаря замечательному актерскому составу, изысканным костюмам и безупречным сценам, воссоздающим жизнь британского высшего класса и знати XIX века.

Бриджертоны был снят по серии семейных романов Джулии Куин. По сюжету, Дафни Бриджертон (Фиби Дайневор), старшая дочь могущественной семьи Бриджертонов, дебютирует на пышных балах и вечеринках Лондона с перспективой заключения в будущем брака.

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Сериал освещает любовь в противоположность фальшивым отношениям, неожиданную беременность, драматический обет на смертном одре, роман с оперной певицей и настоящий мужской поединок. Такая динамика прослеживается уже в первых нескольких эпизодах.

Количество просмотров достигло 63 млн в течение четырех недель после дебюта на Рождество 25 декабря 2020 года. Сериал также попал на первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 76 странах, включая Украину, США, Великобританию, Бразилию, Францию и Южную Африку.

По рейтингу одобрения от Rotten Tomatoes сериал, бесспорно, стал невероятно популярным и получил 92% положительных отзывов.

wouldst thou enjoy a sampling of photographs captured behind the scenes of #Bridgerton? pic.twitter.com/Kl0LC7g5q9 — Netflix Queue (@netflixqueue) January 3, 2021

Бриджертоны и его популярность также помогли начать блестящую карьеру некоторым участникам актерского состава. Британский актер Реджи-Жан Пейдж, родившийся в Зимбабве, играет роль загадочного герцога Саймона. Своим обаянием и красивой внешностью он пленил миллионы зрителей. Поклонники даже началиходатайствовать о том, чтобы он стал первым темнокожим Джеймсом Бондом.

Фиби Дайнвор прекрасно исполнила роль главной героини — Дафни Бриджертон. Дайневор продемонстрировала замечательную актерскую игру, возможно, заложенную в генах. Ее мать Салли Дайневор — одна из звезд британского сериала Улица коронации, шедшего на телеэкранах много лет.

Сцены Дайневор и Пейджа создали столько тепла, что люди предположили, что у них роман в реальной жизни.

Netflix удалил из каталога все фильмы с Джонни Деппом

Фильмы с участием Джонни Деппа исчезли из каталога Netflix, фильмы доступны только за пределами США. Пока не было никаких официальных заявлений и комментариев со стороны руководства Netflix. Однако сторонники Джонни Деппа уже активно начали комментировать эту ситуацию в Twitter, и большинство из них уверены, что это связано с судебным делом с бывшей женой Эмбер Херт.

Фото: Netflix Queue