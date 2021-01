Бриджертоны от Netflix стал лидером по просмотрам в Украине

Сериал Бриджертон пленил сердца многих украинцев и стал лидером по просмотрам благодаря замечательному актерскому составу, изысканным костюмам и безупречным сценам, воссоздающим жизнь британского высшего класса и знати XIX века.

Бриджертоны был снят по серии семейных романов Джулии Куин. По сюжету, Дафни Бриджертон (Фиби Дайневор), старшая дочь могущественной семьи Бриджертонов, дебютирует на пышных балах и вечеринках Лондона с перспективой заключения в будущем брака.

Сериал освещает любовь в противоположность фальшивым отношениям, неожиданную беременность, драматический обет на смертном одре, роман с оперной певицей и настоящий мужской поединок. Такая динамика прослеживается уже в первых нескольких эпизодах.

Количество просмотров достигло 63 млн в течение четырех недель после дебюта на Рождество 25 декабря 2020 года. Сериал также попал на первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 76 странах, включая Украину, США, Великобританию, Бразилию, Францию и Южную Африку.

По рейтингу одобрения от Rotten Tomatoes сериал, бесспорно, стал невероятно популярным и получил 92% положительных отзывов.

wouldst thou enjoy a sampling of photographs captured behind the scenes of #Bridgerton? pic.twitter.com/Kl0LC7g5q9

— Netflix Queue (@netflixqueue) January 3, 2021