Королева и Тарзан — Гори-гори: премьера клипа

2020 год для семьи Наташи Королевой и Сергея Глушко выдался непростым. Признание в измене Тарзана с молодой танцовщицей, давление общественности, внимание прессы и кража драгоценностей певицы.

Несмотря на все трудности, супружеской паре удалось сохранить свои отношения и отправиться на африканский остров Занзибар для участия в съемках реалити-шоу Племя. Параллельно с этим звездная пара сняла клип на совместную песню Гори-гори, презентация которого состоялась 10 января.

В клипе пара показалась на фоне экзотической природы. Нежные объятия и поцелуи, танцы с аборигенами, африканские косички у Королевой и торс Тарзана. Не обошлось и без полного обнажения звезд.

В песне супруги поют о том, что все, что было — не в счет, и им плевать на то, что говорят о них люди. Тем самым подчеркивая, что все обиды остались в прошлом.

— В моей жизни все песни появляются неспроста, в нужное время и в нужный час. Мы — оптимисты, поэтому и леймотив песни — оптимистичный, помогающий вместе идти вперед, согревать друг друга огнем любви, иногда обжигаться, а иногда — исцелять, — подписала Королева публикацию в своем Instagram.

Королева приняла роды у аборигенки

В конце 2020 года Наташа Королева стала героиней реалити-шоу Племя российского телеканала Пятница, где ей пришлось выживать среди первобытного племени в Африке.

В своем Instagram звезда призналась, что уехала на остров, чтобы восстановить силы для дальнейшей жизни и устроить глобальную перезагрузку.

В рамках шоу Королева приняла роды у одной из аборигенок острова. Проживая в племени Бома среди аборигенов, звезда добывала еду, охотилась и проходила шаманские обряды.

Вскоре к ней присоединился ее муж Сергей Глушко, воспользовавшись отпуском пара сняла совместный музыкальный клип.