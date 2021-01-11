Отдых Регины Тодоренко на Бали, куда она улетела накануне Нового года со своей семьей, не обходится без приключений. Не успев оправиться от травмы ноги, полученной во время занятия серфингом, звезда Орла и Решки едва не утонула в океане.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

По словам Тодоренко, она редко занимается данным видом спорта, а в период беременности и вовсе упустила шанс покататься, поэтому не справляется с некоторыми волнами.

— Я в очередной раз попала в жуткое месиво, когда пришел сет незнакомых мне и необузданных волн. А с моей доской сложно проходить такие заныривания. Слава Богу, в какой-то момент хватило мозгов вернуться в безопасное пространство океана. Год назад я бы осталась там умирать, — рассказала Регина в своем Instagram.

Подписчики двояко отнеслись к случившемуся, кто-то призывает помнить о том, что она нужна своему ребенку, а кто-то считает ее бесстрашной.

Несмотря на это, ведущая подчеркнула, что не перестала бояться воды и снова пойдет навстречу собственным страхам.

Где отдыхают украинские звезды

Период новогодних праздников для большинства украинских звезд — это сезон отпусков. Факты ICTV подготовили материал о том, где и как отдыхают знаменитости.

Самыми популярными местами стали Индонезия, Египет и Карпаты.