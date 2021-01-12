Украинская певица и модель Даша Астафьева на своей странице в Instagram поделилась видео с бэкстейджа новой откровенной фотосессии.

Накануне знаменитость опубликовала серию пикантных фото.

На них звезда позировала босиком в черном халате с глубоким декольте, который делал акцент на ее груди. Соблазнительный образ певица довершила легким макияжем и накрученными волосами.

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Под постом с видео-бэкстейджем Даша поделилась своими мыслями о съемке и искусстве фотографии.

Она отметила, что каждый новый фотограф — это новая ответственность и многие модели не понимают силу момента при фотосессии.

— Для меня важный критерий при выборе гения по ту сторону объектива — умение видеть прекрасное в человеке . Видеть и транслировать! Потому что фотография, по-прежнему, одно из самых удивительных и загадочных чудес! Как много книг, фильмов и музыки пришлось открыть благодаря стоп-кадру, как много случайных прикосновений стали отправной точкой в свершении судеб, — подписала пост звезда.

— Как приятно убеждаться иногда, что снимает тебя все же не профессионал, а человек! Я горжусь возможностью работать с самыми лучшими. С теми, с кем мечтала, — поделилась Даша.

Даша Астафьева с глубоким декольте и нежным макияжем

В своем Instagram певица Даша Астафьева показала несколько кадров со съемок промокампании косметического бренда.

Звезда позирует в нюдовом боди, который эффектно подчеркивает ее формы. По сравнению с другими фотографиями откровенной Астафьевой, эти кадры показывают певицу в очень скромном и нежном свете.