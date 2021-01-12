Украинская певица Настя Каменских и ее муж Потап проводят свой зимний отпуск на Мальдивах.

На своей странице в Instagram звезда активно делится с подписчиками яркими фотографиями с отдыха и демонстрирует свою фигуру в разных купальниках и ракурсах.

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Певица опубликовала фотографию, на которой позирует в номере отеля в бикини с леопардовым принтом.

В комментариях подписчики выражают восхищение стройной фигурой Насти.

— Каждый новый день — это день, которого вы никогда не видели. Наслаждайтесь каждым его мгновением, — подписала фото Каменских.

Где отдыхают украинские звезды

Период новогодних праздников — это возможность отдохнуть и набраться сил накануне рабочих будней. Для большинства украинских звезд это еще и сезон отпусков.

Факты ICTV подготовили материал о том, где и как отдыхают украинские знаменитости. Самыми популярными местами отдыха среди знаменитостей стали Индонезия, Египет и Карпаты.