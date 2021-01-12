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Каріна Зуєва |

Остапчук показал свои новые апартаменты в самом престижном районе Киева

Украинский телеведущий Владимир Остапчук переезжает с женой Кристиной в новую квартиру.

В начале 2021 года девушка сообщала на своей странице Instagram о том, что пара думает переехать после Нового года, ведь арендованная ранее квартира — слишком большая.

— Мы брали большую квартиру, потому что планировали, что дети Владимира будут приходить к нам. Пока это не получается, поэтому мы переезжаем в меньшую, но в которой есть место для всего, — отметила Кристина.

Пара уже нашла новое жилье на Новопечерских Липках, которое находится в пешей доступности от старого дома.

Телеведущий сделал обзор квартиры, которым поделился с подписчиками в Instagram.

Остапчук вместе с женой переехали в новый дом со свежим ремонтом. Из минусов — у соседей идут строительные работы.

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Квартира выполнена в сдержанных светлых тонах, ее площадь — 67 кв.м.

Остапчук переболел Covid-19

Осенью 2020 года Владимир Остапчук переболел коронавирусом. Телеведущий рассказывал, что у него пропало обоняние и болело горло, а также была обнаружена пневмония.

Из-за болезни ему пришлось перенести свадьбу с Кристиной Горняк, которую они сыграли позже.

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