Сплетничайте, но не о ней: Седокова защитила дочь от хейтеров в Instagram

В своем Instagram Анна Седакова опубликовала душераздирающий пост о том, как её 16-летняя дочь пострадала от сплетен и насмешек из-за смерти её отца — Валентина Белькевича, известного в прошлом футболиста киевского Динамо. Певица осуждает такое проявление агрессии к своей семье, поэтому приняла решение больше не предавать огласке свою личную жизнь.

— Находясь за тысячу километров, я увидела своего расстроенного ребенка в сториз. Моя дочь откровенно не понимает, почему её в 16 лет обсуждают взрослые люди и смеются со смерти её отца, — сообщила певица.

Также экс-участница ВИА Гры сказала, что страдает от грязных сплетен с самого начала своей карьеры. Но не хочет, чтобы этот груз ложился на плечи её детей.

— Я популярна уже как 20 лет, большую часть своей жизни, я даже не знаю как жить иначе, когда за твоей спиной не шепчут… Я привыкла, что обо мне сплетничают. Но не о моих детях, — заявила Анна Седакова.

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Певица прикрепила к тексту достаточно откровенное фото со своим мужем на берегу океана, призывая своих поклонников перестать обсуждать ее детей. Возможно, таким образом звезда специально акцентировала на своей личной жизни.

Попытка №3 Анна Седакова вышла замуж за Яниса Тимма

38-летняя Анна Седакова и 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимм поженились 6 сентября в Барвихе, однако держали это в секрете.

Вскоре, 18 сентября певица опубликовала эту новость в своем телеграмм-канале. Для Седаковой это уже третий брак, к алтарю она пошла в белом платье от Zuhair Murad.

Фото: annasedokova