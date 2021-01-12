Украинская певица Ольга Горбачева вместе со своим мужем Юрием Никитиным отдыхают в Индонезии на острове Бали.

Звезда активно публикует фото из отпуска на своей странице в Instagram. В своем последнем посте Ольга ответила подписчикам на критику по поводу ее маленького размера груди.

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Она отметила, что следует отказаться от пластических операций и понять, что маленькая грудь — это тоже хорошо. Певица призналась, что избавилась комплексов на специальных курсах.

— Мне тут пишут, что когда в топик нечего положить, то и нечего такое показывать. Даже не знаю, что неприличнее — писать комментарии, осуждать, иметь небольшую грудь или показывать ее. Грудь, наверное, и правда показывать неприлично. Но я покажу, чтобы вы не задували себе шары и не портили здоровье. А просто лечили комплексы, как это сделала я, — подписала фото Оля.

Ольга поделилась фото, на котором позирует в черном купальнике у бассейна. На фотографии звезда в очках и без макияжа.

Певица отметила, что она прекрасно себя чувствует без ботокса, уколов и хирургических вмешательств.

— Намазала на лицо и тело все лучшее из чакральной косметики и держусь без кремов, ботокса, уколов красоты и запасной груди. Меню такое, как на фото. После 40 лет — это единственное, что неприлично, все остальное — во благо, — написала Оля.

Каменских похвасталась стройной фигурой в купальнике

Украинская певица Настя Каменских и ее муж Потап проводят свой зимний отпуск на Мальдивах.

На своей странице в Instagram звезда активно делится с подписчиками яркими фотографиями с отдыха и демонстрирует свою фигуру в разных купальниках и ракурсах.