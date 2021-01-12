День рождения сына Monatikа, планы Джамалы после карантина, обращение Анастасии Приходько к подписчикам, новое фото Юрия Горбунова и юбилей Златы Огневич. Факты ICTV собрали подборку самых интересных событий звезд украинского шоу-бизнеса за 12 января.

Monatik поздравил сына с днем рождения

Популярный украинский артист Monatik опубликовал редкое фото в своем Instagram в честь дня рождения младшего сына Платона. Мальчику исполнилось четыре года.

Певец трогательно подписал фото и вспомнил, как четыре года назад в промежутке съемок он с женой Ириной мчал в роддом. Monatik поблагодарил сына за то, что тот появился в тот день, когда все находились в Киеве, ведь певец много гастролировал и боялся пропустить его рождение.

— Для нашей семьи дни рождения детей — это всегда самый долгожданный и любимый праздник. В этот день четыре года назад судьба подарила нам тебя. Веселого, непредсказуемого, идейного, артистичного, прекрасного брата, потрясающего сына и с железным характером мужчину, — подписал публикацию артист.

К поздравлению Платона с днем рождения присоединились звезды шоу-бизнеса: Вера Брежнева, Евгений Бороденко, Даша Астафьева и другие.

Джамала о планах после карантина

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками серией ярких фотографий в Instagram.

— Очень хочется помечтать и сохранить в себе абсолютного оптимиста, — подписала она публикацию.

Певица спросила у подписчиков, кто что сделает, когда откроются все границы, а Covid-19 перейдет в стадию обычной простуды. В свою очередь рассказав, что хотела бы отправится в какой-то сицилийский городок или туром по Украине. Кроме того, она написала, что хотела бы, чтобы все, кто как-то пострадал от пандемии, встали на ноги.

Приходько призвала любить себя

Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позирует с букетом цветов. Читайте: Каменских похвасталась стройной фигурой в купальнике Певица призвала подписчиков любить себя и радоваться своей красоте.

— Я красивая. Я это знаю. Я в этом уверенна. Почему? Потому что я себя люблю. Если вы хотите кому-то испортить настроение, скажите ему в лицо — я знаю, что я красивая, и у меня сегодня хорошее настроение. Вы увидите, как человек резко поменяется. Я знаю, о чем говорю, — поделилась Анастасия.