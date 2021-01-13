В разгар пандемии в США известного американского актера Брюса Уиллиса попросили покинуть аптеку в Лос-Анджелесе после того, как он отказался надеть медицинскую маску. Посетители аптеки были разочарованы тем, что 65-летний Уиллис не надел маску. К тому же на шее у него висела бандана, которой он мог закрыть часть лица.

Звезда Крепкого орешка ушел из аптеки, ничего не купив.

Представитель Уиллиса никак не прокомментировал данный инцидент прессе.

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Округ Лос-Анджелеса является эпицентром коронавируса в Калифорнии. В регионе зафиксировано более 10 тыс. смертей от Covid-19.

Уиллис провел карантин с Деми Мур и детьми

Уиллис провел большую часть карантина с бывшей женой Деми Мур и их взрослыми детьми — Скаут, Румер и Таллулой в Айдахо. В прошлом году появились слухи, что нынешний брак Уиллиса с Эммой Геминг был практически на грани краха. Именно поэтому она якобы осталась в Лос-Анджелесе вместе с их маленькими детьми — Мейбл и Эвелин. Однако впоследствии Скаут развеяла эти слухи.

Геминг вынуждена была остаться на некоторое время, посколько одна из дочерей наступила на иглу в парке Лос-Анджелеса и получила подкожную занозу.

— Моей мачехе пришлось задержаться, чтобы получить результаты от врача. Поэтому она осталась в Лос-Анджелесе с моими младшими сестрами, вскоре сюда приехал мой отец — сказала Скаут.

Впоследствии Геминг присоединилась к Уиллису и две семьи воссоединились под одной крышей.

Источник: Page Six